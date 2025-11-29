Les virements bancaires vont être bloqués pendant quatre jours en décembre

Comme chaque année, le système qui permet de faire des virements bancaires va être bloqué pendant plusieurs jours.

Les virements bancaires vont être bloqués pendant plusieurs jours dans moins d'un mois. Cela concerne les salaires et les pensions de retraite, mais aussi les loyers et les abonnements. Tout le monde devra s'armer de patience. Ce blocage ne concerne pas que la France, mais toutes les banques des pays de la zone euro. En effet, le système Target 2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system), qui permet d'effectuer les virements en euros, doit régulièrement être mis à jour, ce qui entraîne des fermetures. Celles-ci ont parfois lieu pendant un jour férié, mais dans les prochaines semaines, cela durera quatre jours.

Il faudra donc anticiper. Les virements bancaires seront bloqués à partir du mercredi 24 décembre à 16h30, et ne reprendront pas avant la matinée du mardi 30 décembre. Si vous comptiez faire un virement à vos proches comme cadeau de Noël, ou bien en financer un à plusieurs avec un pot commun, il faudra prévoir et ne pas attendre la dernière minute. À noter que le système Target 2 sera également fermé le jeudi 1er janvier 2026.

Quelques exceptions

Il sera, malgré tout, possible de faire des virements pendant cette période. En effet, ceux effectués entre deux comptes de la même banque fonctionneront pendant les quatre jours de blocage. Il y a aussi la possibilité de faire des virements instantanés. Cela passe par une autre plateforme que les virements SEPA, appelée TIPS (Target Instant Payment Settlement). Il est tout de même important de se rappeler que certains comptes n'ont pas accès gratuitement à ces virements, ou en tout cas avec un nombre limité.