La grippe en France : pourquoi les syndicats de pharmaciens alertent sur les stocks de vaccin ?

L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine [USPO] a publié un communiqué jeudi 27 novembre pour mettre en garde contre la baisse importante des stocks de vaccins contre la grippe. Elle demande à l'État de mobiliser ses réserves de sécurité afin de permettre une meilleure couverture avant les fêtes.

La prochaine campagne de vaccination contre la grippe se tiendra dans un peu plus d'un mois… À l'approche de l'échéance, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine [USPO] appelle l'État à fournir plus de doses de vaccin, rapporte BFMTV.

Dans un communiqué publié jeudi 27 novembre, le syndicat indique que 9 400 000 doses ont été administrées au 25 novembre. À la même période, l'année dernière, 1 300 000 de moins avaient été administrées.

D'après l'USPO, il ne resterait que 1 600 000 doses en stock. L'équivalent seulement de quelques jours de couverture sur l'ensemble du territoire national.

Selon le communiqué du syndicat de pharmaciens, les ruptures de stock sont, pour l'heure, localisées dans certaines officines. Dans ce contexte, l'Union appelle le ministère de la Santé à mobiliser le stock de sécurité de l'État. "Il est impératif que ces doses puissent être acheminées vers les officines dans les plus brefs délais afin de leur permettre de répondre efficacement aux besoins de la population au moment critique de la campagne", souligne-t-elle. Pour rappel, les fêtes de fin d'année sont la période de l'année durant laquelle le virus circule de façon plus active.

Mayotte en alerte épidémie

Comme l'explique Huffpost, l'épidémie n'est déclarée dans aucune région de métropole mais plusieurs sont en "pré-épidémie" : Île-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine. Outre-mer, seul le département de Mayotte est déjà confronté à des difficultés sanitaires, l'ayant conduit à passer en situation épidémique.

L'an dernier, l'épidémie de grippe saisonnière a provoqué la mort de plus de 17 000 personnes - un chiffre bien au-dessus de la moyenne qui est d'environ 10 000. Santé Publique France l'avait alors désignée comme l'une des plus sévères depuis 2009.