Prime de Noël, garde alternée.… Qu'est ce qui va changer à partir du 1er décembre 2025 ?

La fête de Noël approche et, avec elle, les derniers jours de l'année 2025… Avant de profiter des éventuels cadeaux et des fêtes de fin d'année, il est temps de faire le point sur les changements qui vont avoir lieu à partir du 1er décembre.

Avant les fêtes de fin d'année et le passage de 2025 à 2026, on fait le point sur les changements qui arrivent dès demain, lundi 1er décembre.

La garde alternée et le Complément de libre choix du mode de garde

Les parents séparés et qui s'organisent en résidence alternée. Le Complément de libre choix du mode de garde, le CMG, est une aide qui finance la garde d'enfants de moins de six ans par une assistante maternelle ou à domicile. Elle sera désormais versée aux deux parents, et pas seulement à l'un des deux parents. La mesure a pour objectif de mieux représenter la réalité des familles recomposées, d'encourager l'égalité parentale, comme l'explique le gouvernement. Pour bénéficier de cette aide, le parent déjà allocataire n'a rien à faire, quant à l'autre, il doit nécessairement en faire la demande sur le site en ligne de la CAF, via l'espace personnel.

Le remboursement intégral des fauteuils roulants

L'Assurance maladie prendra en charge dès le 1er décembre et de façon intégrale tous les fauteuils roulants éligibles. Cela signifie : pas de reste à charge de 30 à 50 % du coût, souvent plusieurs milliers d'Euros. Cette réforme avait été promise lors de la Conférence nationale du handicap en 2023. Pour en bénéficier, une procédure simplifiée existera via un guichet unique.

Le versement de la prime de Noël à l'attention des ménages modestes

Plus de 2 300 000 foyers modestes recevront la prime exceptionnelle pour affronter les dépenses de fin d'année. Elle vise les allocataires de minima sociaux. Elle est versée automatiquement, sans procédure administrative nécessaire. Cette année, elle devrait être versée le 16 décembre.

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (et les taxes sur logements vacants) devra être payée avant le 15 décembre pour les paiements physiques et le 20 décembre pour les paiements en ligne.