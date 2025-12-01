Grève SNCF et RATP du mardi 2 décembre 2025 : le point complet sur les prévisions de trafic dans les transports

Plusieurs syndicats ont appelé à la grève ce mardi 2 décembre 2025. SNCF, RATP... des perturbations sont notamment attendues dans les transports, on fait le point sur les prévisions.

La CGT, la FSU et Solidaires appellent à une journée nationale de grève et de manifestations le mardi 2 décembre 2025 contre l'austérité et pour les salaires. Cette mobilisation s'inscrit dans la contestation du projet de budget 2026, que les trois organisations jugent porteur de "régressions nombreuses et graves" pour les travailleurs, les services publics et l'économie sociale.

Dans son communiqué, la CGT Cheminots alerte particulièrement sur l'urgence sociale des cheminots des fonctions transverses (services médicaux, sociaux, administratifs, paie et famille, SUGE, informatique, immobilier) qui "subissent des réorganisations depuis de trop nombreuses années". Côté RATP, les revendications spécifiques concernent principalement l'augmentation des salaires, le maintien des postes, l'amélioration des conditions de travail et la défense du service public de transports urbains face aux menaces d'ouverture à la concurrence et de démantèlement.

Alors que la CGT Cheminots a appelé à la grève pour ce mardi 2 décembre, aucune prévision n'a encore été communiquée par la SNCF. Les prévisions seront disponibles au plus tard à 17 heures, la veille de la mobilisation, soit ce lundi 1er décembre 2025. Les voyageurs sont invités à consulter régulièrement le site SNCF Connect ainsi que l'application SNCF pour se renseigner sur l'état du trafic en temps réel.

Selon les informations de BFMTV, la RATP n'anticipe pas d'impact de l'appel à la grève et la manifestation pour la journée de mardi. La CGT Cheminots avait pourtant appelé l'ensemble des cheminots à participer à la grève du 2 décembre pour "combattre l'austérité et l'éclatement du service public SNCF". Les prévisions seront disponibles au plus tard ce lundi 1er décembre à 17 heures.

En région parisienne, un préavis de grève avait été déposé au sein de la RATP. Ce dernier va du lundi 1er décembre à partir de 18 heures et s'étend jusqu'à mercredi 7 heures. "D'importantes perturbations de trafic sont possibles sur le réseau francilien : métros, RER et bus peuvent voir leurs fréquences réduites, certaines lignes partiellement ou totalement interrompues, et les interconnexions suspendues", prévenaient les syndicats. Finalement, le trafic ne sera pas perturbé sur le réseau francilien et l'impact général de la grève devrait être bien moindre dans les transports que lors de la journée de mobilisation du 18 septembre dernier.