Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 1er décembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Un tirage exceptionnel ce lundi 1er décembre permet d'espérer remporter 8 millions d'euros. Trouverez-vous les résultats ?

La semaine commence fort du côté de la Française des jeux. Au tirage du Loto, ce sont pas moins de huit millions d'euros qui sont mis en jeu ce lundi 1er décembre. Les joueurs peuvent tenter leur chance en point de vente FDJ, mais aussi sur le site ou sur l'application de la Française des jeux. Attention toutefois, il est nécessaire de remplir deux conditions pour pouvoir tenter sa chance. La première est d'être âgé d'au moins 18 ans. La deuxième est d'avoir 2,20 euros en poche à parier.

Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats gagnants, ou pas, seront dévoilés vers 21 heures sur TF1 et sur le site de la FDJ, ainsi que dans cet article. Si le montant de la cagnotte est aussi grand ce lundi soir, c'est parce que cela fait sept tirages Loto que personne ne trouve le résultat. Conséquence : le jackpot est remis en jeu, à chaque fois, avec un million d'euros supplémentaires. Notons que huit millions est une très belle somme, même pour un tirage Loto. Le jackpot moyen remporté à ce jeu de hasard est de cinq millions d'euros.

Un énorme jackpot en jeu vendredi soir

Si le gros lot de ce lundi soir est déjà particulièrement intéressant, vendredi dernier, un tirage Euromillions des plus élevés était proposé. Et il y a eu un gagnant ! Qui plus est en France ! Le champion du jour a remporté la coquette somme de 178,6 millions d'euros ! Ce n'est pas la plus grosse cagnotte qui peut être proposée à ce jeu de hasard, mais elle figure parmi les plus importantes. En effet, à l'Euromillions, les joueurs peuvent espérer remporter jusqu'à... 250 millions d'euros !

Le savez-vous ? Vendredi prochain, soit le 5 décembre 2025, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront un nouveau tirage exceptionnel ! Sans qu'il y ait trop de raison, la FDJ annonce sur son site qu'un méga jackpot de 130 millions d'euros sera proposé. Les joueurs peuvent dès à présent acheter et valider leur grille. Il leur en coûtera 2,50 euros, soit le prix d'une cagnotte classique.