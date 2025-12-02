Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 2 décembre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, la Française des jeux proposait 17 millions d'euros. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats ?

Le tirage Euromillions de ce mardi 2 décembre 2025 a-t-il fait un grand vainqueur ? Réponse : non. Mais certains participants sont tout de même parvenus à trouver une partie des résultats Euromillions gagnants ! Ainsi, deux grilles ont permis à leurs propriétaires d'empocher ce mardi soir 249 653,50 euros. Ceux-ci n'avaient toutefois pas joué en France. En revanche, parmi les neuf grilles cochées correctement des cinq bons chiffres mais d'aucun bon numéro étoile, une a permis à un joueur ayant validé sa grille en France de remporter 12 966,20 euros. Voici tous les résultats gagnants du jour :

Tirage du mardi 02 décembre 2025 4 - 13 - 14 - 20 - 41 / 6 / 12

MyMillion : SB 684 6490

Prochain tirage Euromillions vendredi ! Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau ou qu'il neige, qu'un joueur ou que quatre millions tentent leur chance pour le tirage Euromillions du jour, les chances de trouver les résultats gagnants restent les mêmes : une sur très exactement 139 838 160. Mais une chose est sûre : c'est en tentant sa chance que l'on a une meilleure chance de remporter ne serait-ce qu'un petit quelque chose. Les joueurs peuvent valider leur grille jusqu'à 20h15 le jour J. Cochée d'une combinaison simple (cinq chiffres et deux numéros étoile), la grille est vendue 2,50 euros.

Deux incroyables jackpots à l'Euromillions

À la une de l'actualité de la Française des jeux, et plus particulièrement de l'Euromillions, la victoire d'un Français. Vendredi dernier, après de nombreux, trop nombreux, tirages Euromillions restés sans grand vainqueur, un petit chanceux est parvenu à parier sur le bon résultat gagnant. Il a remporté alors 178,6 millions d'euros. Une somme des plus attractives, vous en conviendrez. Et ce, même pour un tirage Euromillions. Voici ce qu'il fallait avoir joué ce jour-là : 5 - 29 - 33 - 39 - 42 et les numéros étoile 3 et 9.

Vendredi, un nouveau tirage Euromillions des plus incroyables sera proposé aux joueurs. La Française des jeux et ses homologues européens proposeront pour l'occasion un méga jackpot de 130 millions d'euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. Le tirage aura lieu vers 21h30/22 heures ce vendredi 5 décembre. En cas d'absence de victoire, le jackpot sera remis en jeu avec quelques millions d'euros de plus les tirages suivants jusqu'à trouver preneur... espérons-le, en France une fois encore !