Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 3 décembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Deux millions d'euros sont mis en jeu ce mercredi soir au tirage du Loto. Découvrez les résultats dans cet article.

Le Loto repart de zéro. Après un tirage gagnant lundi à huit millions d'euros, la Française des jeux a remis la somme minimale pour le tirage du Loto, mercredi 3 décembre. Cela signifie que les joueurs peuvent remporter la somme de deux millions d'euros. Un gain tout de même important qui permettra au gagnant de prendre un nouveau départ.

Pour rappel, la semaine a bien démarré du côté de la Française des jeux. Au tirage du Loto, pas moins de huit millions d'euros ont été remportés, lundi 1er décembre. Un joueur est parvenu à parier sur la bonne combinaison gagnante, tandis qu'une seconde grille a vu être marquée des cinq bons chiffres, sans le numéro Chance. Cette dernière empoche 164 755,40 euros.

Une chance qu'aucun des participants du tirage de l'Euromillions, mardi 2 décembre, n'a vécue. En effet, il n'y a eu aucun grand vainqueur même si certains ont remporté 249 653,50 euros, grâce aux cinq bons chiffres.

Ils pourront retenter leur chance dès le prochain tirage puisque vendredi prochain, soit le 5 décembre 2025, la Française des jeux et ses homologues européens prévoient un nouveau tirage exceptionnel ! En effet, la FDJ annonce sur son site qu'un méga jackpot de 130 millions d'euros sera proposé. Les joueurs peuvent dès à présent acheter et valider leur grille d'une valeur de 2,50 euros, soit le prix d'une cagnotte classique. Le tirage aura lieu vers 21h30/22 heures le jour J. En cas d'absence de victoire, le jackpot sera remis en jeu avec quelques millions d'euros de plus les tirages suivants.