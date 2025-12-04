Vigilance vent et orages en France : des rafales de tempête ? Les précisions sur le temps très agité en bord de mer

Le temps est très agité sur la côte atlantique ce jeudi 4 décembre. En Bretagne notamment, de violents coups de vent sont annoncés ainsi que d'importantes vagues.

Une perturbation est arrivée par l'Atlantique ce jeudi 4 décembre et envahit rapidement la moitié ouest avec de bonnes pluies et du vent. Des rafales de 70 à 90 km/h sont possibles sur les côtes atlantiques et même de 80 à 100 km/h sur le nord de la Bretagne et l'ouest du Cotentin. La nuit dernière déjà, des vents puissants ont touché la Bretagne avec des rafales jusqu'à 135 km/h sur la Pointe du Raz dans le Finistère. Ce département est toujours concerné par une vigilance jaune vent ce jeudi et a été rejoint par les Côtes d'Armor et la Manche.

"Jeudi, temps agité sur le littoral atlantique avec de fréquentes averses orageuses, accompagnées de fortes rafales de vent", précise Météo France. L'ensemble des départements littoraux atlantiques sont ainsi en vigilance jaune pour orages. La plupart écopent également d'une alerte vagues-submersion.

Les détails des vigilances jaunes ce jeudi 4 décembre

Vents violents

Côtes-d'Armor

Finistère

Manche

Charente-Maritime

Orages

Charente-Maritime

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Finistère

Gironde

Landes

Loire-Atlantique

Morbihan

Pyrénées-Atlantiques

Vendée

Vagues-submersion

Charente-Maritime

Finistère

Gironde

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Vendée

Pluie – Inondation / Crues

Landes

Var

Pyrénées-Atlantiques

Gironde (crues / débordements possibles)

Rhône (crues)

Neige / Verglas

Ardèche

Haute-Loire

Lozère

Avalanches / Montagne

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Isère

Haute-Savoie

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Prudence en bord de mer

Les coefficients de marée sont assez hauts, entre 91 et 94, entrainant avec le vent des vagues jusqu'à 4 mètres sur la pointe bretonne, les côtes landaises et basques. Pour les promeneurs, il faut donc éviter les digues ou jetées qui peuvent devenir dangereuses. Il faut également surveiller les horaires de pleine mer et anticiper la marée montante. Le préfet du Finistère a d'ailleurs appelé la population à la vigilance, notamment en conseillant de limiter les promenades en bord de mer.

Les rafales pourraient légèrement faiblir dans l'après-midi de ce jeudi, et la dépression va progressivement se décaler vers l'est. Le temps pourrait être cependant encore très agité vendredi avec de nouvelles pluies et du vent. La houle pourrait même s'accentuer avec des vagues jusqu'à sept mètres et des rafales à 100 km/h. Il pourrait en être de même ce week-end.