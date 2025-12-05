Nouveaux pandas en France : ce que l'on sait des animaux qui arriveront bientôt au zoo de Beauval

La France va accueillir de nouveaux pensionnaires au zoo de Beauval. Leur arrivée est prévu pour 2027.

De nouveaux pandas vont arriver en France ! C'est l'annonce qu'a faite le directeur du zoo de Beauval (Loir-et-Cher), Rodolphe Delord, depuis Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine. Les nouveaux pensionnaires devront être accueillis "au plus tard" d'ici 2027.

"J'espère que ce transfert de pandas se fera assez rapidement. En tout cas, ce sera au plus tard début 2027", a annoncé le directeur du zoo, rapporte France Bleu. Rodolphe Delord a fait cette annonce aux côtés d'Emmanuel Macron, dont la visite en Chine touche à sa fin. En effet, le zoo de Beauval, à l'occasion de la visite présidentielle, a signé une poursuite de dix ans de son partenariat avec le centre de Chengdu, qui arrivait à échéance en 2027.

Un partenariat qui porte sur la "conservation des pandas géants, la recherche les concernant, l'éducation du public français à la conservation de cette espèce extraordinaire", a précisé le directeur du zoo. "Rassurez-vous amis français, de nouveaux pandas géants arriveront dans le futur", avait récemment déclaré le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en France, Chen Dong, présent sur le tarmac de l'aéroport, juste avant le retour en Chine des pandas prêtés à Beauval. "Ambassadeurs de l'amitié sino-française" ils continueront de "rapprocher le peuple français et le peuple chinois", a assuré Chen Dong.

Bébés pandas géants © 123rf

La semaine dernière, l'unique couple de pandas géants hébergé en France depuis 2012 est retourné en Asie. Un retour anticipé en raison d'une insuffisance rénale dont souffre Huan Huan, la femelle. Leur rapatriement était initialement prévu pour 2027. À cette occasion, dimanche 30 novembre, plus de 200 personnes ont fait leurs adieux aux pandas, autour d'un dernier goûter en présence de visiteurs. Le couple de pandas avait donné naissance à trois bébés, une première en France.

Parmi les bébés, deux jumelles nées en 2021, qui doivent aussi repartir en Chine. Actuellement au zoo de Beauval, le sort des deux pandas n'est pas encore certains : "Nous ne savons pas encore très bien si les jumelles vont partir et si nous allons recevoir un nouveau couple, si nous allons faire partir une jumelle et garder un mâle, tout est encore en discussion", a expliqué Rodolphe Delord, sur France Bleu.