France : les enfants vivant à la rue de plus en plus nombreux

Plusieurs associations de défense des personnes sans abri tirent la sonnette d'alarme et mettent en garde contre la hausse d'enfants vivant dans la rue en France ces dernières années.

Fatima est sans domicile fixe depuis 2020. Élevant seule ses trois enfants, une petite fille née en 2020, un garçon né en 2022 et une petite dernière qui a un an et trois mois, raconte BFMTV. Elle travaille depuis presque quatre ans comme réceptionniste dans l'agglomération de Lyon, dans le département du Rhône. Au cours de son temps de travail, la journée, deux de ses enfants vont à l'école, comme tous les enfants.

Quand vient le soir, ils ne la quittent plus. Pour dormir à l'abri, Fatima dort avec ses enfants dans le gymnase de leur école. Une solution temporaire rendue possible grâce à l'action du collectif "Jamais sans toit". L'association vient en aide aux sans-abri, en particulier aux enfants, en leur trouvant un hébergement dans des établissements scolaires.

Pour Fatima et ses enfants, la routine est la même chaque soir : à 18 h 30, après la journée d'école, où des matelas de fortune. Le matin venu, elle doit tout débarrasser avant l'arrivée du personnel.

Cela fait cinq ans que Fatima cherche à accéder à un logement social, sans succès. Loin d'être la seule dans cette situation. Ainsi, les associations expliquent une augmentation du nombre d'enfants à la rue en France au cours des dernières années.

"On a entre 2 000 et 3 000 enfants dans la rue si on regarde les demandes non pourvues au 115. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'appellent plus le 115, donc le chiffre est probablement plus important que ce qu'on pense. Mais il est déjà 30% au-dessus de 2022", indique Éléonore Schmitt, chargée de mobilisation à la Fondation pour le Logement des défavorisés.

350 000 sans-abris en France en 2024

La Fondation pour le Logement des défavorisés recense également plus de 350 000 personnes sans domicile en France. "En hausse depuis les dernières estimations à 330 000 en 2023, 300 000 en 2020, 143 000 en 2012".

Qui sont ces enfants sans domicile fixe ? "Il peut s'agir d'enfants de femmes isolées, de personnes migrantes, de personnes en rupture familiale ou en sortie d'institution (de l'ASE par exemple). Ce sont énormément de profils différents", décrit Julie Lignon de l'Unicef. Il est à noter également que de plus en plus de familles sont concernées par ce phénomène du sans-abrisme. "Les enfants sont en souffrance quand leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Et avoir un toit sur la tête conditionne les apprentissages futurs", appuie

Pour le collectif "Jamais sans Toit", la situation de ces nombreux enfants sans-abri devient intenable, en premier lieu, pour les enfants eux-mêmes. "Comment peut-on apprendre quand on ne sait pas où on va dormir ou qu'on a dormi dans un endroit insalubre ?", se demande ainsi Julie Lignon de l'Unicef.

Face à une situation devenue urgente, les associations appellent à des mesures des pouvoirs publics.