Couteaux "zombies", poings américains... quelles sont les armes qu'il faudra remettre ce dimanche aux autorités ?

Afin de limiter l'accès à des objets dangereux aux mineurs, la loi sur les armes blanches évolue. Les personnes détentrices d'armes de catégorie A1 ont jusqu'au dimanche 7 décembre 2025 pour les déposer auprès des forces de l'ordre.

De nouvelles réglementations concernant la détention d'armes blanches vont entrer en vigueur dès ce dimanche 7 décembre en France, rapporte BFMTV. Parmi ces nouvelles normes, l'élévation dans le classement de certaines armes en catégorie A1. Dans le viseur des autorités, il y a les couteaux et machettes dits "zombie". Ce type d'arme se présente comme une lame fixe avec un côté tranchant, une extrémité pointue, un côté dentelé et disposant en plus d'un trou dans la lame, ou bien de plusieurs pointes acérées… Désormais, ils sont classés en catégorie A1.

Par ailleurs, un certain nombre de coups-de-poing américains sont concernés par la nouvelle réglementation. Ceux à quatre trous postérieurs au 1er janvier 1900, ceux combinés avec une arme à feu, ou encore ceux qui sont postérieurs à 1946, combinés avec une arme blanche, une arme à impulsion électrique ou un diffuseur d'aérosol…

Toutes ces armes font dorénavant partie de la catégorie A1, indiquent les autorités. Dans un communiqué, le préfet de la région Bretagne en dit davantage : "Ce classement emporte l'interdiction d'acquisition et de détention de ces armes par un particulier, et par conséquent une interdiction de vente à ces derniers", indique-t-il. Par extension, les particuliers détenteurs de telles armes sont aussi concernés et doivent remettre aux autorités les armes blanches de catégorie A1 avant le dimanche 7 décembre 2025.

Que risquent ceux qui n'appliquent pas la loi ?

À compter du dimanche 7 décembre, la possession d'une arme blanche, classée en catégorie A1, est passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "La fabrication et le commerce des armes blanches classées en catégorie A1 sans autorisation seront passibles d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende", complète le préfet.

Comme l'explique CNews, d'autres types d'armes ont été ajoutés à la catégorie "D-a". Il s'agit d'armes nécessitant une autorisation de la Préfecture pour être mises en vente en France. Parmi ces armes, on retrouve : les couteaux à ouverture manuelle dits "papillon" ou "balisong", les couteaux à cran d'arrêt à ouverture automatique, les armes blanches de jet appelées communément "étoiles de Ninja", notamment. L'autorisation de vente doit être demandée via un formulaire, et être déposée en préfecture avant le 7 mars 2026.