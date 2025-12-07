"On savait qu'ils étaient défaillants" : au Louvre, des centaines de livres abîmés après une inondation

Une importante inondation "d'eau sale" a endommagé de nombreux ouvrages de la bibliothèque des Antiquités égyptiennes au Louvre, mercredi 26 novembre, rapporte BFMTV.

Énième catastrophe au Louvre, à Paris. Le célèbre musée a vu de nombreux ouvrages endommagés par une "inondation d'eau sale". Les faits se sont déroulés mercredi 26 novembre dernier dans la bibliothèque des Antiquités égyptiennes.

"Hier, une vanne alimentant des tuyaux au-dessus de la documentation, dont on savait qu'ils étaient défaillants, a provoqué une inondation d'eau sale importante qui a lourdement abîmé les ouvrages et documents et dégradé considérablement les lieux de travail de nos collègues", a relayé le CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) dans un mail interne, que BFMTV a pu consulter.

"L'inondation aurait pu provoquer un suraccident grave"

"La moquette est gorgée d'eau sale, les bureaux inutilisables. La fuite a été arrêtée lors de l'intervention des agent-es d'intervention de nuit. Je tiens à vous signaler la présence, en contrebas de la documentation, d'un tableau général basse tension dont l'inondation aurait pu provoquer un suraccident grave", notamment un incendie, poursuit le mail.

Selon La Tribune de l'art, 400 ouvrages ont été détériorés. Les reliures anciennes de certains d'entre eux sont même "irrécupérables". Le média spécialisé dans l'histoire de l'art et du patrimoine explique que ce problème "n'était pas une surprise", comme indiqué par le CHSCT dans son mail. "Depuis des années, le département demande à Francis Steinbock, l'administrateur général adjoint, des crédits pour protéger ces livres d'une rupture potentielle des canalisations qui passent dans les faux plafonds et dont l'état de vétusté est bien connu des services, occasionnant régulièrement des fuites moins graves", informe La Tribune de l'art.