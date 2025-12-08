Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 8 décembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce tirage Loto, quatre millions d'euros sont en jeu. Mais quelqu'un trouvera-t-il les résultats gagnants ?

La semaine commence en douceur du côté de la Française des jeux. Ce lundi 8 décembre 2025, la Française des jeux propose une cagnotte de quatre millions d'euros. Ne reste plus qu'à... trouver le résultat gagnant du jour. Mais cela n'est pas donné à tout le monde. En effet, en ne jouant qu'une grille composée d'une seule et unique combinaison de base, soit cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 possibles, un joueur a une chance sur 19 068 840 de trouver les résultats gagnants.

Quoi qu'il en soit, pour participer, un joueur a jusqu'à 20h15 pour cocher et surtout valider sa grille. Au-delà, malheureusement, sa grille sera comptabilisée pour le tirage Loto suivant. Pour le meilleur ou pour le pire. Et pour cause, en cas de victoire, lors du prochain tirage Loto, les joueurs ne pourront remporter "que" deux millions d'euros. Car ce sera le jackpot minimal qui sera mis en jeu. En revanche, si personne ne parie sur les bons résultats, ils pourront tenter de gagner un million d'euros de plus soit cinq millions d'euros. Tous les résultats seront délivrés ici même vers 21 heures :

Un super jackpot à l'Euromillions

Demain, mardi 9 décembre 2025, les joueurs pourront tenter de remporter un énorme jackpot au tirage de l'Euromillions. Pour ceux qui n'auraient que 2,50 euros à parier cette semaine, mieux vaut garder sa monnaie pour ce tirage. Faute de grand vainqueur vendredi, alors qu'un méga jackpot de 130 millions d'euros était mis en jeu, ce sont désormais 146 millions d'euros qui sont proposés. La mise est de 2,50 euros et les résultats seront connus vers 21h30.

Les joueurs qui le souhaitent peuvent dès à présent participer à cet incroyable tirage Euromillions. Il est possible de jouer jusqu'à 20h15 mardi soir. Les résultats seront dévoilés dans la foulée du tirage, vers 21h30/22h. En cas d'absence de grand vainqueur lors de ce tirage, on sait déjà que le jackpot sera remis en jeu vendredi, moyennant quelques millions d'euros supplémentaires, bien entendu !