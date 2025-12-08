Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 8 décembre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce tirage Loto, quatre millions d'euros étaient en jeu. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats gagnants ?

La semaine commençait en douceur du côté de la Française des jeux. Seulement quatre millions d'euros étaient proposés. Une somme tout à fait honorable et désirable, mais un jackpot qui restait toutefois plutôt lambda pour ce jeu de hasard. Au Loto, rappelons-le, la cagnotte minimale est de deux millions d'euros tandis que le gros lot moyen remporté s'élève à cinq millions d'euros. Reste que de nombreux joueurs ont tenté leur chance.

Mais aucun n'est parvenu à trouver la combinaison gagnante du jour, révèle la répartition des gains disponibles sur le site de la FDJ. En revanche, cinq grilles ont tout de même été cochées correctement des cinq bons chiffres, seul le numéro Chance n'était pas le bon. Chacune permet toutefois à son propriétaire de remporter 30 367,90 euros. Trente-six grilles, cochées elles de quatre des cinq bons chiffres et du bon numéro Chance, permettent pour leur part à leurs propriétaires de repartir avec 1 029,40 euros. Voici tous les résultats Loto :

Tirage du lundi 08 décembre 2025 Résultats Loto : 8 - 9 - 11 - 17 - 41 / 1

Joker+ : 6 292 411

Résultats Option 2nd tirage : 5 - 13 - 14 - 37 - 38

10 codes gagnants : C 6296 8129 - E 0667 0174 - G 1321 2568 - J 6196 0399 - K 9085 7648 - M 9867 3545 - N 1107 6819 - P 6451 9008 - T 2272 2258 - V 1410 5529

Un super jackpot à l'Euromillions

Demain, mardi 9 décembre 2025, les joueurs pourront tenter de remporter un énorme jackpot au tirage de l'Euromillions. Pour ceux qui n'auraient que 2,50 euros à parier cette semaine, mieux vaut garder sa monnaie pour ce tirage. Faute de grand vainqueur vendredi, alors qu'un méga jackpot de 130 millions d'euros était mis en jeu, ce sont désormais 146 millions d'euros qui sont proposés. La mise est de 2,50 euros et les résultats seront connus vers 21h30/22h.

Les joueurs qui le souhaitent peuvent dès à présent participer à cet incroyable tirage Euromillions. Il est possible de jouer jusqu'à 20h15 mardi soir. Les résultats seront dévoilés dans la foulée du tirage. En cas d'absence de grand vainqueur lors de ce tirage, on sait déjà que le jackpot sera remis en jeu vendredi, moyennant quelques millions d'euros supplémentaires, bien entendu !