Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 11 décembre 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams a rendu son verdict. Retrouvez sans plus attendre les résultats du jour.

"Remis en jeu jusqu'à être remporté." Telle est la promesse de la Française des jeux et de ses consœurs concernant le jackpot du moment proposé au tirage EuroDreams. En effet, en temps normal, ce sont 20 000 euros par mois pendant trois décennies qui sont promis à qui pariera sur les bons résultats. Mais depuis quelque temps, 30 000 euros par mois pendant 30 ans sont en jeu. Reste que personne ne parvient à trouver les résultats gagnants puisque le gros lot continue d'être le même depuis plusieurs semaines maintenant.

Et ce jeudi 11 décembre 2025 n'y a rien changé. Il n'y a à nouveau pas eu de grand gagnant. Toutefois, deux grilles ont quand même été cochées correctement des six chiffres. Seul le numéro Dream manquait à l'appel. Chacune des grilles permet à son ou ses propriétaires de remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans. À noter que 123 grilles ont également permis de faire remporter 557,20 euros chacune grâce à leurs cinq bons chiffres cochés. Voici tous les résultats EuroDreams :

Tirage du jeudi 11 décembre 2025 4 - 6 - 21 - 23 - 32 - 37 / 1

Cinq gagnants le 1er décembre dernier

Alors que le super jackpot de 30 000 euros par mois pendant trente ans peine à être remporté, il y a quand même récemment eu plusieurs grands gagnants du côté de la Française des jeux. Ainsi, le 1er décembre dernier, pas moins de cinq Français sont parvenus à remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Un tirage exceptionnel était organisé ce jour-là. Mais c'est surtout du côté de l'Euromillions qu'il y a récemment eu un grand vainqueur. Mardi, 142,4 millions d'euros ont été remportés. Malheureusement, l'heureux élu n'avait pas tenté sa chance en France...

En cette fin de semaine, passé le tirage EuroDreams de ce soir, il n'y a plus de gros jackpots en vue. Demain, vendredi 12 décembre, 17 millions d'euros seront mis en jeu, soit la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu. Samedi, les participants du tirage Loto pourront, eux, espérer remporter au maximum six millions d'euros. Mais comme chaque année, un grand tirage de Noël va être organisé. Vingt millions d'euros seront à remporter le 25 décembre au soir, ainsi que 100 codes à 20 000 euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance pour ce tirage, moyennant toutefois 5 euros, au lieu de 2,20 euros en temps normal.