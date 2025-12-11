Singes, oiseaux, reptiles... Plus de 30 000 animaux sauvages sauvés du trafic par une vaste opération d'Interpol

Un vaste coup de filet a permis le sauvetage de quelque 30 000 animaux vivants, se réjouit Interpol, qui annonce également l'identification d'un millier de suspects.

6 160 oiseaux, 2 040 tortues, 1 150 reptiles, 208 primates, 46 pangolins, 10 grands félins et quelque 19 415 autres animaux sauvages ont pu être sauvés du trafic d'animaux vivants entre septembre et octobre, à l'occasion d'une opération internationale de grande ampleur contre le commerce illégal d'espèces de faune et de flore sauvages. Dans son communiqué publié ce jeudi 11 septembre, Interpol, dont le siège est à Lyon, révèle également avoir procédé à l'identification de 1 100 suspects.

Les forces de l'ordre de pas moins de 134 pays ont été mises à contribution. Du Qatar, où un individu qui tentait de vendre sur les réseaux sociaux un primate menacé d'extinction à 14 000 dollars, au Brésil, où quelque 145 suspects ont été arrêtés et un réseau de trafic de tamarin-lion doré démantelé, l'opération est d'ampleur, relaie notamment BFMTV.

20 milliards de dollars par an

Dans le communiqué, le secrétaire général d'Interpol, Valdecy Urquiza, pointe que ces réseaux "sont de plus en plus liés à tous les domaines de la criminalité, du trafic de drogue à l'exploitation humaine". Les crimes contre les espèces sauvages représenteraient aujourd'hui, selon les estimations, 20 milliards de dollars par an, apprend-on également. Un chiffre qui pourrait être sous-estimé au vu du caractère clandestin de l'activité.

Outre les grands mammifères, les petites bêtes sont également concernées par ce trafic. Ainsi, près de 10 500 papillons, araignées et insectes ont été saisis. Le trafic d'animaux marins serait également en hausse. Mais le trafic d'animaux morts serait plus important encore. Ainsi, Interpol relève une augmentation notable du commerce illicite de "viande de brousse" (singes, girafes...) entre l'Afrique et l'Europe. Pas moins de 5,8 tonnes auraient été saisies durant cette opération.

Et alors que 15 à 30% du bois commercialisé sur la planète serait lié à l'exploitation forestière illégale, Interpol est parvenu à saisir 32 000 mètres cubes de bois, mettant en lumière les niveaux records qu'atteint lui aussi le commerce illégal de plantes.