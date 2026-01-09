Colère des agriculteurs : des blocages et un message fort du gouvernement

Les blocages se poursuivent à Paris et en région ce vendredi 9 janvier. De son côté, Sébastien Lecornu va écrire aux agriculteurs un courrier après avoir formulé des "demandes précises" aux ministères concernés.

L'essentiel La mobilisation des agriculteurs se poursuit ce vendredi 9 janvier 2026 à travers la France. Une opération escargot à l’initiative de la Confédération paysanne est en cours sur le périphérique parisien. Les tracteurs ralentissent la circulation près de la porte de Montreuil. Plus de 280 km de bouchons étaient recensés dans la région à 9 heures.

Les motifs de la colère ne changent pas, les éleveurs pestent contre les abattages massifs des troupeaux liés à la crise sanitaire causée par la dermatose nodulaire bovine et l'accord de libre-échange entre l'UE et des pays du Mercosur. Hier, Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne voterait pas pour cet accord controversé.

Ce vendredi, le Premier ministre Sébastien Lecornu va écrire aux agriculteurs un courrier en listant dix sujets "structurants" sur lesquels il a formulé des "demandes précises" aux ministres concernés. Parmi eux : le Mercosur, l'importation de denrées ne respectant pas les normes françaises, les décrets d'application des lois (notamment la loi Duplomb, NDLR), la Dermatose nodulaire (DNC), la politique agricole commune de l'UE (PAC), les engrais, les loups, l'eau, le contrôle aux importations et les contrats d'avenir, révèle BFMTV.

En région, les actions des agriculteurs recensées ce vendredi matin restent nombreuses et continuaient de perturber le trafic, d'après les informations de Radio Vinci Autoroutes.

A7 : entrées et sorties Tain-l’Hermitage (n°13) fermées dans les deux sens, métropolitaine 7 fermée à Pierre-Bénite dans les deux sens (entre bifurcation A7/A450 et Pierre-Bénite Nord n°4), bifurcation A450/A7 fermée en direction de Lyon.

En direct

11:56 - Face aux motions de censure, Lecornu dénonce des "postures cyniques" LFI dépose ce vendredi une motion de censure contre le gouvernement, concernant l’accord UE-Mercosur et le Venezuela. Une attitude - au même titre que celle du RN - fustigée par Sébastien Lecornu, il déplore des "postures cyniques partisanes" qui "retardent les discussions budgétaires". "La France a une position claire sur le Mercosur : nous voterons contre, sans surprise" a écrit sur X le Premier ministre, accusant ces formations politiques de "choisir délibérément d’afficher des désaccords politiciens internes" et "d’affaiblir la voix de la France". 09:30 - Opération escargot sur le périphérique parisien, porte de Montreuil Des militants de la Confédération paysanne sont en train de mener une opération escargot sur le périphérique parisien au niveau de la porte de Montreuil, provoquant d’importantes perturbations de la circulation. Plus de 280 km de bouchons étaient recensés dans la région à 9 heures ce vendredi. "Nous réclamons la fin de la politique d'abattage total et du libre-échange débridé dont elle constitue l'arme. Nous voulons balayer un protocole sanitaire mortifère et autoritaire aussi bien que le rouleau compresseur libéral qui le commande", explique la CR dans un communiqué. 09:27 - Le Premier ministre va s'adresser aux agriculteurs Selon les informations de BFMTV, le Premier ministre va adresser, ce vendredi 9 janvier, un courrier aux agriculteurs en colère et mobilisés depuis plusieurs semaines. Le chef du gouvernement va lister dix sujets "structurants" sur lesquels il a formulé des "demandes précises" aux ministres concernés avec des "impératifs de résultats". Parmi eux : le Mercosur, l'importation de denrées ne respectant pas les normes françaises, les décrets d'application des lois (notamment la loi Duplomb, NDLR), la Dermatose nodulaire (DNC), la politique agricole commune de l'UE (PAC), les engrais, les loups, l'eau, le contrôle aux importations et les contrats d'avenir. Sur chacun de ces points, le Premier ministre a formulé plusieurs demandes et attend des propositions opérationnelles des ministres concernés", assure l'entourage de Sébastien Lecornu auprès de la chaîne info.

En savoir plus

Depuis la première dizaine de décembre, les agriculteurs se mobilisent face à la crise sanitaire liée à la dermatose nodulaire contagieuses (DNC) et protestent contre une mesure radicale : l’abattage de leurs troupeaux dès l'identification d'une vache malade. Cette maladie virale n'est pas contagieuse pour l'homme, mais se transmet entre bovins ou par la piqûre d'insectes. Elle a été détectée pour la première fois en France en juin 2025 dans les départements savoyards.

Les autorités et les scientifiques considèrent l'abattage comme la seule solution efficace pour empêcher la diffusion de la DNC "dans l'ensemble du cheptel français". Dans les faits, la réglementation impose l'abattage de tout troupeau touché et l'instauration de zones réglementées dans un rayon de 50 km autour du foyer, avec des déplacements de bovins interdits ou strictement limités, une mesure jugée inappropriée par les agriculteurs du secteur.

Les éleveurs, eux, réclament "de suspendre l'abattage systématique des troupeaux, le temps que notre protocole soit vu et mis en application, mais tout ça pour nous dire 'non, ce sera comme ça'. Donc puisque ce sera comme ça, on va continuer à se mobiliser sur le terrain, encore plus fort que ces derniers jours", prévient Lionel Candelon, président de la CR et de la chambre d'agriculture du Gers. Dans le même temps, les éleveurs pestent également contre l'accord de libre-échange entre l'UE et des pays du Mercosur.

"Il faut que la ministre de l’Agriculture annonce quelque chose qui a du sens. Il y a quelque chose qui coûte pas grand chose, c’est de faire un moratoire sur les contrôles. C’est pas compliqué de dire que jusqu’à la prochaine présidentielle, personne ne viendra embêter les paysans dans leur ferme et que l’administration sera à leur service. C’est déjà un signe de changement de cap", a déclaré Bertrand Venteau, président de la Coordination rurale, avant de s'entretenir avec Yaël Braun-Pivet, jeudi 8 janvier 2026. La présidente de l'Assemblée nationale a été sévèrement chahutée dans la matinée alors qu'elle venait échanger avec les éleveurs qui s'étaient déplacés à Paris. Finalement, c'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui devrait s'adresser aux agriculteurs via un courrier en listant dix sujets "structurants" sur lesquels il a formulé des "demandes précises" aux ministres concernés. Le locataire de Matignon devrait transmettre ses mots vendredi 9 janvier.