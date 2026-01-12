Colère des agriculteurs, en direct : blocages, manifestations, péages gratuits... Les actions prévues ce lundi

Les agriculteurs sont présents partout en France ce lundi 12 janvier et ne relâchent pas la pression devant les préfectures de certaines communes. On fait le point sur les actions et blocages prévus.

L'essentiel La mobilisation des agriculteurs se poursuit ce lundi 12 janvier 2026 contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur et la stratégie gouvernementale contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Ce matin, les éleveurs sont toujours présents au port du Havre pour contrôler tous les camions qui entrent ou qui sortent et bloquer les produits alimentaires qui ne respectent pas les normes imposées aux producteurs français et européens.

Partout en France, des actions sont annoncées. Dans les Landes, la Coordination rurale annonce qu'elle maintient ses blocages lundi sur des ronds-points de la rocade de Mont-de-Marsan. En Dordogne, les agriculteurs vont manifester devant la préfecture à Périgueux à midi, même chose à Metz en Moselle en fin de matinée. Dans le Morbihan, une manifestation menée par la Coordination rurale 56 est prévue lundi sur la RN24 entre Guer et Ploërmel. Enfin, des opérations "péages gratuits" sont mis en place dans le Nord et le Pas-de-Calais sur l'A16 et l'A26.

Sur les routes, malgré une amélioration nette et la réouverture de plusieurs axes longtemps bloqués par les agriculteurs, certains points de blocages demeurent, selon les informations recueillies par Radio Vinci Autoroutes :

A62. Echangeur Calstelsarrasin (n°9) : blocage dans les deux sens.

Echangeur Calstelsarrasin (n°9) : blocage dans les deux sens. A64. Carbonne : fermée dans les deux sens.

Carbonne : fermée dans les deux sens. AP7. Espagne (Figueras) : autoroute fermée.

Espagne (Figueras) : autoroute fermée. A20. Echangeur Gourdon (n°56) : fermé dans les deux sens.

En direct

09:42 - Des dépôts pétroliers bloqués En Savoie et en Haute-Savoie, la Confédération paysanne veut tenir le barrage du dépôt pétrolier d’Albens sur la commune d'Entrelacs (Savoie), assurent les syndicats dans un communiqué transmis à l'Agence de Radio France. La préfecture de Savoie menace d'intervenir lundi matin pour le libérer, selon la Confédération paysanne. La Coordination rurale bloque également un dépôt pétrolier sur le port de La Rochelle ce lundi matin. 08:36 - Les ronds-points des Landes ciblés par les agriculteurs La Coordination Rurale annonce qu'elle maintient ses blocages lundi sur des ronds-points de la rocade de Mont-de-Marsan. La mobilisation est prévue pour s'étendre "au moins jusqu'à lundi midi", précise ICI Gascogne. Le syndicat prévoit de bloquer le rond-point du Houga jusqu'au matin. Celui de la route de Grenade doit être libéré à la mi-journée. 08:22 - Deux opérations "péages gratuits" dans le nord du pays La FDSEA du Pas-de-Calais et les Jeunes agriculteurs Nord-Pas-de-Calais, organisent deux actions coup de poing, à partir de 11h ce lundi. En effet, deux opérations de "péage gratuit" et de "contrôle des camions seront mises en place au niveau du péage d'Herquelingue, sur l'A16, près de Boulogne-sur-Mer, et au péage de Setques, sur l'A26, près de Saint-Omer", indique ICI Nord. Les deux syndicats agricoles veulent "alerter sur la situation de l'agriculture française", notamment à cause des "accords du Mercosur et demanderont une saisie de la Cour de justice européenne", apprend-on. 08:20 - L’A63 vient de rouvrir à Bayonne Bonne nouvelle pour les automobilistes et usagers de l'A63, l'autoroute vient de rouvrir à Bayonne, après le départ des manifestants et les opérations de nettoyage et de réparation. La circulation est possible depuis environ 6 heures ce matin. "En revanche, pas de changement sur l’A64 qui demeure bloquée à Carbonne, un point stratégique où le mouvement a débuté il y a un mois. Ces fermetures continuent de compliquer les déplacements et le transport de marchandises", précise Radio Vinci Autoroutes, ce lundi 12 janvier.

En savoir plus

Depuis la première dizaine de décembre, les agriculteurs se mobilisent face à la crise sanitaire liée à la dermatose nodulaire contagieuses (DNC) et protestent contre une mesure radicale : l’abattage de leurs troupeaux dès l'identification d'une vache malade. Cette maladie virale n'est pas contagieuse pour l'homme, mais se transmet entre bovins ou par la piqûre d'insectes. Elle a été détectée pour la première fois en France en juin 2025 dans les départements savoyards.

Les autorités et les scientifiques considèrent l'abattage comme la seule solution efficace pour empêcher la diffusion de la DNC "dans l'ensemble du cheptel français". Dans les faits, la réglementation impose l'abattage de tout troupeau touché et l'instauration de zones réglementées dans un rayon de 50 km autour du foyer, avec des déplacements de bovins interdits ou strictement limités, une mesure jugée inappropriée par les agriculteurs du secteur.

Les éleveurs, eux, réclament "de suspendre l'abattage systématique des troupeaux, le temps que notre protocole soit vu et mis en application, mais tout ça pour nous dire 'non, ce sera comme ça'. Donc puisque ce sera comme ça, on va continuer à se mobiliser sur le terrain, encore plus fort que ces derniers jours", prévient Lionel Candelon, président de la CR et de la chambre d'agriculture du Gers. Dans le même temps, les éleveurs pestent également contre l'accord de libre-échange entre l'UE et des pays du Mercosur.