Mobilisation des agriculteurs : quelques blocages toujours en cours, malgré l'appel à la "trêve" pour Noël

L'essentiel Des agriculteurs en colère continuent de se mobiliser. Si la plupart des blocages ont été levés sur les routes de France, quelques mobilisations sont toujours en cours essentiellement dans le Sud-Ouest.

Les blocages d'agriculteurs sont toujours en cours sur l'A63 au niveau de Cestas en Gironde, sur l'A64 à Carbonne en Haute-Garonne et sur l'A75 en Lozère. Dans la nuit de dimanche à lundi, une mobilisation s'est organisée sur l'A2/E19 à la frontière franco-belge, dans le sens Mons-Valenciennes. A l'inverse, le blocage de la RN20 a été levé à Tarascon-sur-Ariège. Retrouvez toutes les perturbations sur Radio Vinci.

Les syndicats agricoles ont soutenu l'idée d'une "trêve de Noël" permettant aux agriculteurs de se reposer avant de reprendre les mobilisations en janvier, à l'exception de la Confédération paysanne. Des agriculteurs ont cependant assuré être prêts à poursuivre les mobilisations jusqu'aux fêtes, notamment la Coordination rurale de Gironde mobilisée sur l'A63.

Les agriculteurs dénoncent les mesures prises face à la crise sanitaire causée par la dermatose nodulaire bovine, notamment les abattages massifs des troupeaux. Depuis le jeudi 18 décembre, cette lutte a convergé avec l'opposition à l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui doit être signé le 12 janvier.

Les agriculteurs ont obtenu quelques garanties du gouvernement sur la crise de la dermatose nodulaire, dont l'accélération de la stratégie vaccinale et la sollicitation des services de santé des armées. Concernant le Mercosur, l'Union européenne a annoncé le report du vote qui devait avoir lieu ce week-end au mois de janvier. Emmanuel Macron s'est félicité de ce délai supplémentaire et demande à ce que "le texte change de nature" d'ici là.

09:27 - Le blocage de l'A63 "maintenu jusqu’à Noël ou après Noël" Le blocage de l'A63, à Cestas au sud de Bordeaux, est toujours en cours. La Coordination rurale de Gironde (CR33), qui mène la mobilisation, a annoncé le maintien du barrage dimanche soir malgré la réouverture d'une bretelle dans la journée de samedi pour permettre aux vacanciers de circuler malgré des ralentissements. "On en est toujours au statu quo" avec une soixantaine de manifestants sur le barrage, a déclaré Jean-Paul Ayres, porte-parole de la CR33, à l'AFP. "Le barrage est maintenu. Maintenant, maintenu jusqu’à Noël ou après Noël, on ne sait pas", ajoute le viticulteur et producteur de pruneaux.

Depuis la première dizaine de décembre, les agriculteurs se mobilisent face à la crise sanitaire liée à la dermatose nodulaire contagieuses (DNC) et protestent contre une mesure radicale : l’abattage de leurs troupeaux dès l'identification d'une vache malade. Cette maladie virale n'est pas contagieuse pour l'homme, mais se transmet entre bovins ou par la piqûre d'insectes. Elle a été détectée pour la première fois en France en juin 2025 dans les départements savoyards.

Les autorités et les scientifiques considèrent l'abattage comme la seule solution efficace pour empêcher la diffusion de la DNC "dans l'ensemble du cheptel français". Dans les faits, la réglementation impose l'abattage de tout troupeau touché et l'instauration de zones réglementées dans un rayon de 50 km autour du foyer, avec des déplacements de bovins interdits ou strictement limités, une mesure jugée inappropriée par les agriculteurs du secteur.

Les éleveurs, eux, réclament "de suspendre l'abattage systématique des troupeaux, le temps que notre protocole soit vu et mis en application, mais tout ça pour nous dire 'non, ce sera comme ça'. Donc puisque ce sera comme ça, on va continuer à se mobiliser sur le terrain, encore plus fort que ces derniers jours", prévient Lionel Candelon, président de la CR et de la chambre d'agriculture du Gers.

"Le compte n'y est pas", a réagi la FNSEA, après le rendez-vous avec le Sébastien Lecornu qui a eu lieu le vendredi 19 décembre. Le Premier ministre a également adressé un courrier aux agriculteurs. Les réponses apportées par le locataire de Matignon ont été jugées insuffisantes. Si plusieurs blocages ont été levés, la mobilisation se poursuit, à l'occasion du début des vacances de Noël, en particulier dans le Sud-Ouest. Elle a néanmoins faibli lors de ce week-end du 20 et 21 décembre.