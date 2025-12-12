"On nous traite comme des casseurs !" Aux Bordes-sur-Arize en Ariège, les agriculteurs en colère contre les CRS

Des dizaines d'agriculteurs ont fait face aux CRS jeudi soir : les forces de l'ordre ont évacué les manifestants s'opposant à l'abattage d'un troupeau en raison d'un cas de dermatose nodulaire.

La colère des agriculteurs est montée d'un cran jeudi soir. Jusqu'à 400 d'entre eux ont occupé pendant près de 24 heures une ferme aux Bordes-sur-Arize, en Ariège, pour tenter d'empêcher l'abattage d'un troupeau après la détection d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse. Comme le rapporte Ici Occitanie, après quelques affrontements, les forces de l'ordre ont pris le contrôle de l'exploitation.

Les CRS ont utilisé des grenades lacrymogènes en réponse à des jets de projectiles et à l'allumage de feux de bottes de foin et de palettes. Peu avant minuit, la préfecture annonçait que "l'action conjointe des forces de sécurité intérieure" avait permis de "sécuriser l'exploitation agricole".

Depuis mercredi matin, des agriculteurs bloquaient l'accès aux services vétérinaires chargés d'euthanasier les 207 blondes d'Aquitaine du troupeau. Une décision incomprise et douloureuse pour les propriétaires. Le média local a recueilli le sentiment de Marianne, éleveuse, qui regrette la confrontation : "Des gaz lacrymogènes puis ces trucs qui font du bruit, là… Vous les voyez ? Vous les entendez ? Vous le sentez ? On est obligés de reculer. On nous traite comme des casseurs. Et les gendarmes, les CRS c'est qui ? Ce sont des fils, des frères, des neveux, des oncles d'agriculteurs. Ils sont tous originaires de l'agriculture. Il faudrait qu'ils s'en souviennent. "

"On a le sentiment d'être du grand banditisme"

Sur place, les jeunes agriculteurs ont dressé des barricades, conscients malgré tout de l'issue. "On veut leur montrer qu'on est quand même présents et on n'est pas d'accord. Et qu'on ne se laissera pas marcher sur les pieds si facilement. Qu'on ne se laissera pas abattre", explique Grégory. Kevin Audouy, vice-président de la Coordination rurale de l'Ariège, dénonce l'ampleur du dispositif : "On a l'impression d'être une bande de délinquants. Il y a quinze camions de CRS, des blindés… On a le sentiment d'être du grand banditisme."

La contestation s'est étendue sur les routes. L'A75 est bloquée depuis jeudi soir au niveau du péage de Sévérac-le-Château, entre Aveyron et Lozère, où entre 50 et 100 tracteurs étaient encore présents vendredi matin. "Les vaches sont toujours visibles" selon les informations de La Dépêche du Midi et l’abattage des bovins devrait avoir lieu ce vendredi, l’accès aux services vétérinaire étant désormais possible, précise l'AFP. Ce vendredi, le ministre du Commerce, Serge Papin, a appelé à vacciner les bovins pour empêcher la propagation des cas de dermatose nodulaire contagieuse. "La solution, c’est le vaccin, a-t-il affirmé, "pour éviter la propagation et contrôler cette dermatose qui est un vrai fléau", dit-il au micro de CNews.

Les autorités considèrent l'abattage comme la seule solution efficace pour empêcher la diffusion de la DNC "dans l'ensemble du cheptel français". Une campagne de vaccination va être lancée dans le département. Dans les zones proches des Pyrénées-Orientales, où plusieurs foyers ont été détectés, 3 000 bovins ont déjà été vaccinés le mois dernier. La réglementation impose l'abattage de tout troupeau touché et l'instauration de zones réglementées dans un rayon de 50 km autour du foyer, avec des déplacements de bovins interdits ou strictement limités.