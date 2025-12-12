Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 12 décembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi propose 17 millions d'euros à qui parviendra à trouver les résultats gagnants du jour.

Pour finir la semaine en douceur, c'est une cagnotte des plus légères qui est proposée ce vendredi 12 décembre au soir au tirage Euromillions. La super cagnotte de mardi ayant été remportée, les compteurs sont remis à zéro ou plutôt à 17 millions d'euros. Une somme tout à fait honorable, le commun des mortels en conviendra. Comme pour chaque tirage, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. La grille est vendue 2,50 euros.

Le résultat Euromillions gagnant sera dévoilé vers 21h30/22 heures. Comme chaque mardi et chaque vendredi, TF1 devrait annoncer le résultat du My Million peu après le JT de 20 Heures. Il faudra attendre vers 22 heures pour connaître la combinaison gagnante du jour. Mais tous les résultats seront indiqués sur cette page dès qu'ils seront connus :

Un beau jackpot mis en jeu à Noël

Si les beaux jackpots ne sont plus vraiment d'actualité ces derniers jours au Loto et, désormais à l'Euromillions, depuis la victoire mardi d'un joueur ayant joué dans un des huit autres pays qui participent au tirage, il reste tout de même un jeu de hasard pour lequel la cagnotte est encore un peu exceptionnelle : l'EuroDreams. Lundi, un nouveau tirage permettra ainsi de remporter 30 000 euros par mois pendant trente ans au lieu de 20 000 euros en temps normal.

Il faudra ensuite attendre le 25 décembre pour voir une belle cagnotte mise en jeu au Loto. Comme chaque année, la Française des jeux compte festoyer en grandes pompes. Le père Noël de la FDJ proposera ainsi un gros lot de 20 millions d'euros, alors que la cagnotte moyenne remportée à cette loterie est de cinq millions d'euros. Mais ce n'est pas tout, moyennant tout de même 5 euros la grille au lieu de 2,20 euros, il sera possible de remporter, pour 100 petits chanceux, 20 000 euros, grâce à une centaine de codes Loto tirés au sort, contre 10 habituellement.