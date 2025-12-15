Tempête Emilia : plusieurs départements en vigilance affrontent des pluies intenses et des orages virulents

La tempête Emilia impacte la France en ce début de semaine. Des pluies intenses, avec un risque d'inondation, sont signalées sur le sud-est.

Ce lundi 15 décembre, la tempête Emilia, centrée sur la péninsule ibérique, provoque de fortes intempéries en France après avoir touché l'Espagne ce week-end. De l'air humide remonte donc de Méditerranée depuis la veille. Les averses sont localisées dans le sud-est et concernent particulièrement le Languedoc, les Cévennes et l'est de la Corse. Elles sont fréquentes et fortes : les cumuls pourraient atteindre 200 mm d'eau localement en 36 heures, l'équivalent d'un mois et demi de pluie, avance La Chaine Météo. Cela peut entrainer des crues rapides de cours d'eau, voire quelques inondations en plaine.

Météo France a ainsi placé plusieurs départements en vigilance jaune pluie-inondation. 11 sont concernés : le Var, la Lozère, le Gard, l'Hérault, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, Andorre et les deux départements corses. Ils écopent tous également d'une vigilance orages et sont rejoints pour ce risque par les Bouches-du-Rhône.

© La Chaine météo

Concernant l'évolution de la dépression, "ce lundi, on surveillera le risque de mise en place de lignes orageuses pouvant donner des pluies temporairement marquées en cours d'après-midi et soirée sur le Languedoc-Roussillon, pouvant déborder également vers le Tarn et l'Aveyron. Puis, durant la nuit de lundi à mardi, la Corse Orientale sera à son tour concernée par des précipitations durables et marquée, qui vont se poursuivre mardi", précise Météo-France. Le Gard, la Lozère, l'Aveyron, l'Hérault, l'Aude et la Haute-Corse sont aussi en vigilance jaune crues.

Une journée de mardi encore compliquée

Le vent sera aussi sensible avec des rafales jusqu'à 100 km/h. Des vagues jusqu'à 4 mètres de haut peuvent alors se lever, il faut donc être prudent sur les côtes les plus exposées.

Les pluies se renforcent progressivement et pourraient tourner à l'orage, surtout pour la journée de mardi. La PACA pourrait aussi être touchée. Il faudra attendre l'évacuation de la dépression vers la Sardaigne mardi soir pour constater un début d'amélioration. La Corse pourrait être affectée plus durablement.