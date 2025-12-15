Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 15 décembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce premier tirage de la semaine, deux millions d'euros sont mis en jeu. Trouverez-vous les résultats ?

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant.

Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 !

Un tirage Loto incroyable pour Noël !

Si ce lundi seuls deux millions d'euros sont mis en jeu, soit la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu, la Française des jeux annonce d'ores et déjà sur son site internet et son application un jackpot un peu particulier dans une dizaine de jours. Comme chaque année, réveillon de Noël oblige, le père Noël de la Française des jeux proposera un jackpot des plus incroyables. Pour ce grand Loto de Noël quelque 20 millions d'euros seront à remporter.

Mais ce n'est pas tout ! Les participants du tirage Loto pourront espérer remporter l'un des 100 codes LOTO exceptionnellement tirés au sort ce jour-là, contre 10 en temps normal. Il est dès à présent possible de participer à cet incroyable tirage de Noël. À noter toutefois que la grille est vendue 5 euros et non 2,20 euros. Mais avec potentiellement 20 millions d'euros en jeu à la clé... En cas de victoire, le jeu en vaudra forcément la chandelle. Ne reste toutefois plus qu'à trouver les résultats gagnants, ce qui n'a rien d'une mince affaire.