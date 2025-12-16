Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 16 décembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Le premier tirage Euromillions de la semaine propose 17 millions d'euros. Trouverez-vous les résultats gagnants ?

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 17 millions d'euros. Une somme non négligeable pour le commun des mortels, c'est certain. Pour autant, on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés. Mais il faudra plus d'un tirage Euromillions sans vainqueur pour y parvenir.

En effet, faute de grand gagnant, la cagnotte est remise en jeu, tirage après tirage. À chaque fois, plusieurs millions d'euros y sont ajoutés, ce qui pimente un peu plus l'enjeu. Mais pour l'heure, il s'agit de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu qui est proposée. En attendant d'avoir 250 millions d'euros à remporter, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

Un Grand Loto de Noël en vue

Jeudi 25 décembre 2025, comme chaque année, un Grand Loto de Noël sera proposé aux adeptes du tirage Loto. En temps normal, les tirages Loto ont lieu les lundis, mercredis et samedis. Exceptionnellement, un quatrième tirage Loto sera organisé le jeudi la semaine prochaine. Noël oblige, le jackpot sera de taille : 20 millions d'euros sont mis en jeu et attention, contrairement à une cagnotte lambda, ils sont à remporter le jour J quoi qu'il arrive ! Ainsi, si un joueur parvient à trouver le résultat gagnant, il repartira avec les 20 millions d'euros. Si personne ne parie sur la combinaison gagnante, le gros lot sera partagé entre les vainqueurs du rang le plus haut !

Et ce n'est pas tout ! Outre les 20 millions d'euros qui seront, quoi qu'il arrive, distribués, il y aura également 100 gagnants grâce aux codes Loto ! En effet, 100 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront exceptionnellement tirés au sort. En temps normal, ils sont seulement 10. Attention néanmoins, il y a un "mais". Contrairement à d'habitude, la grille de base ne sera pas vendue 2,20 euros, mais 5 euros.