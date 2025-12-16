Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 16 décembre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les résultats sont tombés. Quelqu'un a-t-il remporté le tirage Euromillions de ce mardi 16 décembre 2025 ?

Comme chaque mardi et chaque vendredi, un tirage Euromillions était organisé ce 16 décembre 2025 par la Française des jeux et ses consœurs européennes, ce jeu de hasard étant commun à quelque neuf pays, dont l'Hexagone. Les résultats Euromillions gagnants connus, on sait désormais qu'il n'y a pas eu de vainqueur ce mardi soir. Personne n'avait en effet parié sur la combinaison gagnante. Toutefois, selon la répartition des gains, il semble que certains participants ont tout de même vu juste sur une bonne partie du résultat.

Ainsi, une grille validée en France a été cochée des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile. Elle permet à son ou sa propriétaire de réclamer la coquette somme de 488 880,90 euros. Trois grilles cochées de cinq bons chiffres, mais d'aucun bon numéro étoile, permettent, elles, à leurs propriétaires de remporter 16 322,70 euros. Enfin, quatre grilles ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres et des deux numéros étoile. Chacune permet à son détenteur de repartir avec 2 224,30 euros.

Tirage du mardi 16 décembre 2025 14 - 16 - 40 - 41 - 44 / 2 / 10

MyMillion : SB 120 7415

Après ce tirage Euromillions, un gros jackpot en vue

Jeudi 25 décembre 2025, comme chaque année, un Grand Loto de Noël sera proposé aux adeptes du tirage Loto. En temps normal, les tirages Loto ont lieu les lundis, mercredis et samedis. Exceptionnellement, un quatrième tirage Loto sera organisé le jeudi la semaine prochaine. Noël oblige, le jackpot sera de taille : 20 millions d'euros sont mis en jeu et attention, contrairement à une cagnotte lambda, ils sont à remporter le jour J quoi qu'il arrive ! Ainsi, si un joueur parvient à trouver le résultat gagnant, il repartira avec les 20 millions d'euros. Si personne ne parie sur la combinaison gagnante, le gros lot sera partagé entre les vainqueurs du rang le plus haut !

Et ce n'est pas tout ! Outre les 20 millions d'euros qui seront, quoi qu'il arrive, distribués, il y aura également 100 gagnants grâce aux codes Loto ! En effet, 100 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront exceptionnellement tirés au sort. En temps normal, ils sont seulement 10. Attention néanmoins, il y a un "mais". Contrairement à d'habitude, la grille de base ne sera pas vendue 2,20 euros, mais 5 euros.