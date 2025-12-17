Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 17 décembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce tirage Loto, la Française des jeux propose pas moins de trois millions d'euros. Trouverez-vous les résultats ?

Ce mercredi 17 décembre 2025, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de trois millions d'euros pour le tirage Loto. Le résultat gagnant sera délivré sur cette page vers 21 heures. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant, à savoir celui du samedi 20 décembre.

Pour jouer au tirage Loto, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou directement, depuis son canapé, sur le site ou l'application de la Française des jeux. Là, le ou les joueurs peuvent cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. L'objectif est de composer au minimum une combinaison de cinq chiffres et un numéro Chance. Mais davantage de chiffres peuvent être cochés. À noter que si la grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros, en cochant plus de chiffres, les prix augmentent automatiquement.

Un Grand tirage de Noël en vue

Si le tirage Loto de ce mercredi soir propose trois millions d'euros, soit une somme tout à fait honorable que peu de gens refuseraient, la Française des jeux organisera très prochainement un Grand tirage Loto. Comme chaque année, à l'occasion de Noël, le 25 décembre, les joueurs pourront tenter leur chance et espérer remporter pas moins de 20 millions d'euros. Une somme des plus séduisantes, digne d'un tirage Euromillions. Mais ce n'est pas tout !

Cette somme, aussi incroyable soit-elle, sera quoi qu'il arrive remportée. Peut-être pas par un joueur. Peut-être qu'elle devra être partagée entre une centaine de participants. Mais comme l'indique le site de la FDJ, le jackpot du Grand Loto de Noël sera soit remporté, soit partagé entre les gagnants du plus haut rang. Par ailleurs, alors qu'en temps normal quelque 10 codes permettant d'empocher 20 000 euros sont tirés au sort, jeudi prochain 100 codes seront exceptionnellement tirés au sort, faisant, de fait, autant de vainqueurs. Au vu du nombre de vainqueurs promis, les adeptes du Loto l'auront sans doute deviné, le prix de la grille sera plus élevé que d'habitude : comptez 5 euros pour une grille classique au lieu de 2,20 euros.