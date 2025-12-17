Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 17 décembre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce tirage Loto, la Française des jeux proposait pas moins de trois millions d'euros. Voici tous les résultats du jour !

Ce mercredi 17 décembre 2025, les joueurs pouvaient espérer empocher la coquette somme de trois millions d'euros lors du tirage Loto. Les résultats sont à présent connus. Malheureusement, il n'y a pas eu de grand vainqueur ce mercredi soir. Toutefois, deux grilles ont été cochées d'une bonne partie des résultats Loto. Faute d'avoir eu le bon numéro Chance, leurs propriétaires remportent tout de même 85 954,10 euros chacun.

Par ailleurs, 39 grilles ont également été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance du jour. Chacune des grilles permet de gagner 1 075,80 euros. Quelque 374 grilles cochées de quatre des cinq bons chiffres mais pas du bon numéro Chance permettent, elles, d'empocher 404,60 euros. Prochain tirage Loto samedi. Quatre millions d'euros seront en jeu. En attendant, voici tous les résultats Loto :

Tirage du mercredi 17 décembre 2025 2 - 14 - 20 - 30 - 49 / 2

Joker+ : 6 613 387

Option 2nd tirage : 2 - 4 - 27 - 34 - 47

10 codes gagnants : D 1701 8558 - F 5978 8460 - H 3729 2835 - H 5944 7429 - H 7621 7134 - I 5425 6670 - O 1258 2778 - R 4951 1541 - R 9621 3899 - R 9901 8309

Un Grand tirage de Noël en vue

Si le tirage Loto de ce mercredi soir proposait trois millions d'euros, soit une somme tout à fait honorable que peu de gens refuseraient, la Française des jeux organisera très prochainement un Grand tirage Loto. Comme chaque année, à l'occasion de Noël, le 25 décembre, les joueurs pourront tenter leur chance et espérer remporter pas moins de 20 millions d'euros. Une somme des plus séduisantes, digne d'un tirage Euromillions. Mais ce n'est pas tout !

Cette somme, aussi incroyable soit-elle, sera quoi qu'il arrive remportée. Peut-être pas par un joueur. Peut-être qu'elle devra être partagée entre une centaine de participants. Mais comme l'indique le site de la FDJ, le jackpot du Grand Loto de Noël sera soit remporté, soit partagé entre les gagnants du plus haut rang. Par ailleurs, alors qu'en temps normal quelque 10 codes permettant d'empocher 20 000 euros sont tirés au sort, jeudi prochain 100 codes seront exceptionnellement tirés au sort, faisant, de fait, autant de vainqueurs. Au vu du nombre de vainqueurs promis, les adeptes du Loto l'auront sans doute deviné, le prix de la grille sera plus élevé que d'habitude : comptez 5 euros pour une grille classique au lieu de 2,20 euros.