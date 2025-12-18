Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 18 décembre 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroDreams de ce jeudi 18 décembre. La FDJ vous offre la chance de devenir rentier, avec 30 000 euros par mois pendant 30 ans !

Gagner des dizaines de milliers d'euros par mois pendant 30 ans, ça vous dit ? Tentez votre chance avec l'EuroDreams de ce jeudi 18 décembre 2025. Si vous trouvez tous les numéros gagnants, vous remporterez 30 000 euros par mois pendant 30 ans ! Cela reviendra à 10 800 000 euros en tout, jusqu'à 2055 ! Une bonne manière de terminer l'année 2025. 30 000 euros par mois, c'est l'assurance de ne plus avoir de problèmes financiers, de pouvoir partir en voyage, de se faire plaisir, de gâter ses proches, de venir en aide à une cause importante…

Pour cela, il faut trouver les six bons numéros ainsi que le N°Dream gagnant de ce soir, ce qui selon la FDJ revient à environ 1 chance sur 19 millions ! Mais si vous n'essayez pas, il n'y a aucune chance de remporter le jackpot. Saviez-vous que le tirage de l'EuroDreams n'était pas que pour la France ? Le jeu se déroule dans huit pays : la France, l'Espagne, l'Irlande, le Portugal, la Belgique, l'Autriche, le Luxembourg et la Suisse.