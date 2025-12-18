Loup d'Intermarché : une polémique au sujet d'une IA embarrasse le groupe après le succès de la pub

Alors qu'Intermarché surfe sur la vague créée par sa publicité du loup "mal aimé", une polémique concernant l'IA vient gâcher la fête. Des photomatons présents dans les enseignes devaient permettre de se prendre en photo avec le loup et une ambiance de fêtes de fin d'année, mais cela devait nécessiter l'utilisation d'une IA.

Le loup "mal aimé" va-t-il réussir à se passer d'IA, après avoir réussi à se passer de viande ? Après le succès du spot publicitaire d'Intermarché, l'enseigne a voulu surfer sur le phénomène et proposer à ses clients de faire durer le plaisir. Si une peluche du loup, fabriquée en France, devrait être mise en vente d'ici à l'hiver prochain, Intermarché voulait proposer à ses clients de se prendre en photo avec lui. Dans 1 000 photomatons de leurs supermarchés, il devait être possible d'avoir une belle photo auprès du loup dans l'ambiance des fêtes de fin d'année.

Mais voilà, le projet aurait nécessité l'utilisation d'une intelligence artificielle. Pourtant, le fait de ne pas en avoir utilisé pour la publicité est exactement ce qui explique son succès mondial ! Alors, l'opération a été annulée, selon une information du Parisien et de BFMTV : "Nous avons découvert que le projet avec Photomaton recourait à l'IA, ce qui entrait en contradiction directe avec le message de notre précédente campagne publicitaire." Photomaton devait travailler avec l'entreprise NataSquad pour que le loup soit présent sur les photos. Son fondateur, Emmanuel Ruiz, assure se spécialiser dans le deep fake éthique et n'avoir "pas touché un poil du loup, on immerge juste le consommateur dans son univers et on respecte la philosophie du projet".

Continuer à faire vivre le loup sans IA

Il faut dire que le studio d'animation français Illogic n'a pas utilisé cet outil pour la publicité. Théophile Dufresne, cofondateur d'Illogic Studios, explique d'ailleurs à nos confrères du Parisien que l'intelligence artificielle devrait "tout au mieux (être) au service des humains et des artistes". Il ajoute être "persuadé que les machines ne remplaceront pas la créativité de vrais humains, toute la sensibilité, l'émotion que peuvent faire passer de vrais artistes dans leur travail". Le studio d'animation a également prévu de sortir un long métrage sur le loup. Celui-ci n'est pas à attendre avant plusieurs mois. Le travail sans intelligence artificielle a fait ses preuves pour le moment, reste à savoir si les fans du loup seront prêts à prendre leur mal en patience.