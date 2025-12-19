Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 19 décembre 2025, 29 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Nouveau tirage Euromillions. Trouverez-vous les résultats du jour ? Réponse vers 22 heures.

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 29 millions d'euros. Un gros lot qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. Mais chacun pourra tout de même apprécier ce jackpot, qui est l'équivalent de 22 307 smic, soit 1 858 années de revenu minimal.

Comme pour chaque tirage Euromillions, qui ont lieu chaque mardi et chaque vendredi, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou directement depuis son canapé sur le site ou l'application de la Française des jeux. Outre le fait d'avoir 18 ans minimum pour pouvoir participer au tirage Euromillions, il est nécessaire d'avoir au moins 2,50 euros en poche.

Un jackpot de 178 millions d'euros remporté en novembre

Récemment, un très gros jackpot a été gagné au tirage Euromillions. Pas moins de 178 millions d'euros étaient mis en jeu. C'est un couple d'Alsaciens qui a empoché ce gros lot le 28 novembre dernier. Le couple a très exactement remporté 178 656 733 euros. Le mari a révélé être une "joueur occasionnel" qui tente d'habitude sa chance avec "ses numéros fétiches". Mais cette fois-ci, c'est avec un "flash" qu'il a tenté le tout pour le tout. Et il semble qu'il ait eu une bonne idée...