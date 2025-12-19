Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 19 décembre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les résultats Euromillions de ce vendredi sont tombés. Avez-vous gagné le tirage ?

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient la coquette somme de 29 millions d'euros. Un gros lot qui n'a pas dû laisser les participants de marbre, même si on était loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. Mais chacun aura tout de même apprécié ce jackpot, qui était l'équivalent de 22 307 smic, soit 1 858 années de revenu minimal.

L'heure des résultats Euromillions venue, il apparaît cependant que personne n'est parvenu à parier sur la combinaison gagnante du jour. En revanche, un heureux élu ou une heureuse élue a réussi à cocher les cinq bons chiffres et l'un des deux numéros étoile. Il remporte ainsi 338 895,20 euros. Une autre grille, cochée, elle, que des cinq bons chiffres et d'aucun numéro étoile du jour, permet à son ou ses propriétaires de gagner 26 401,80 euros. Voici sans plus attendre tous les résultats Euromillions de ce vendredi 19 décembre 2025 :

Tirage du vendredi 19 décembre 2025 17 - 21 - 39 - 43 - 44 / 1 et 11

MR 927 8268

Un jackpot de 178 millions d'euros remporté en novembre

Récemment, un très gros jackpot a été gagné au tirage Euromillions. Pas moins de 178 millions d'euros étaient mis en jeu. C'est un couple d'Alsaciens qui a empoché ce gros lot le 28 novembre dernier. Le couple a très exactement remporté 178 656 733 euros. Le mari a révélé être un "joueur occasionnel", qui tente d'habitude sa chance avec "ses numéros fétiches". Mais cette fois-ci, c'est avec un "flash" qu'il a tenté le tout pour le tout. Et il semble qu'il ait eu raison de le faire...

"En découvrant que les chiffres du tirage correspondaient, il n'en croyait pas ses yeux. Il a vérifié la combinaison encore et encore", rapporte la FDJ. Une fois certain de lui, il a simplement envoyé un sms à son épouse pour lui annoncer : "Nous sommes riches !" Le message a été sauvegardé par la dame en souvenir de cet heureux événement. Et le monsieur de confier ses projets : "Pour moi, c'est le sens de cette aubaine inespérée, je ne veux pas être le seul à en bénéficier. Mon bonheur, c'est de pouvoir donner des coups de pouce, soutenir mes proches et faire plaisir autour de moi."