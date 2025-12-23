Alerte pluie, inondation : "l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie" dans le sud, vigilance dans ces départements

Ce mardi 23 décembre, le département de l'Hérault est encore placé en vigilance rouge pour risque de crue. Trois autres départements du sud du pays restent, quant à eux, en vigilance orange.

Le sud de la France connaît une météo capricieuse pour les premiers jours des vacances de Noël. De nombreux départements sont placés en vigilance pour divers intempéries allant des vents violents aux orages en passant par des alertes pour la neige et le verglas ce mardi 23 décembre. En outre, un département a été placé en vigilance rouge crues : l'Hérault, et trois autres sont en vigilance orange (l'Aveyron, la Lozère, le Tarn).

Les régions méditerranéennes "restent sous l’influence d’un régime de sud-est perturbé", indique La Chaîne Météo, qui précise que "dans ce contexte, les pluies sont installées durablement du Languedoc au sud du Massif central. Ce mardi, la dépression méditerranéenne se comble progressivement en se décalant vers le sud. Les pluies deviennent plus modérées et régressent vers le sud. Les pluies continueront de faiblir à partir de la mi-journée et les alertes fortes pluies pourront être levées à 12h". Sur l’ensemble de la période, "les cumuls atteignent 300 à 500 mm sur les reliefs cévenols depuis vendredi dernier, soit l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie".

Les pluies, présentes depuis dimanche dans le sud-est, sont dues à un épisode cévenol qui a apporté une "perturbation très active [...] générant des pluies marquées".