Alerte pluie, inondation : "l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie" dans le sud, vigilance dans ces départements
Ce mardi 23 décembre, le département de l'Hérault est encore placé en vigilance rouge pour risque de crue. Trois autres départements du sud du pays restent, quant à eux, en vigilance orange.
Le sud de la France connaît une météo capricieuse pour les premiers jours des vacances de Noël. De nombreux départements sont placés en vigilance pour divers intempéries allant des vents violents aux orages en passant par des alertes pour la neige et le verglas ce mardi 23 décembre. En outre, un département a été placé en vigilance rouge crues : l'Hérault, et trois autres sont en vigilance orange (l'Aveyron, la Lozère, le Tarn).
Les régions méditerranéennes "restent sous l’influence d’un régime de sud-est perturbé", indique La Chaîne Météo, qui précise que "dans ce contexte, les pluies sont installées durablement du Languedoc au sud du Massif central. Ce mardi, la dépression méditerranéenne se comble progressivement en se décalant vers le sud. Les pluies deviennent plus modérées et régressent vers le sud. Les pluies continueront de faiblir à partir de la mi-journée et les alertes fortes pluies pourront être levées à 12h". Sur l’ensemble de la période, "les cumuls atteignent 300 à 500 mm sur les reliefs cévenols depuis vendredi dernier, soit l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie".
Les pluies, présentes depuis dimanche dans le sud-est, sont dues à un épisode cévenol qui a apporté une "perturbation très active [...] générant des pluies marquées".
12:02 - Près de 3 000 foyers privés d'électricité dans l'Hérault
Ce matin, à 8h30, près de 3 000 foyers étaient privés d'électricité dans l'Hérault, selon Enenedis, dont 820 à Montpellier et 620 à Palavas-les-Flots, rapporte France Info. Les coupures "concernent principalement les zones directement touchées par les inondations ou alimentées par des ouvrages situés en zone inondable", précise le gestionnaire du réseau électrique. Plusieurs installations électriques "sont actuellement sous l'eau, ce qui rend les interventions impossibles tant que la décrue n'est pas amorcée".
Suite à cet incident électrique, le trafic ferroviaire a été totalement interrompu ce matin entre Sète et Agde. Une interruption causé par un défaut d’alimentation électrique, a indiqué la SNCF, rapporte Midi Libre. Les équipes techniques de la SNCF travaillaient activement sur ce défaut peu avant 10 h. Des retards ont été observés notamment entre Montpellier et Béziers dans les deux sens de circulation. Les perturbations devraient durer jusqu'en début d'après-midi avec la reprise progressive du trafic annonce la SNCF.
11:43 - "La décrue est déjà bien amorcée" selon la préfète du département
Le département de l'Hérault est toujours placé en vigilance rouge. L'Aveyron, le Lot amont et le Tarn-Truyère sont eux en vigilance orange. "La décrue est déjà bien amorcée sur l'amont du fleuve de l'Hérault", a affirmé mardi matin Chantal Mauchet, la préfète du département, lors d'un point presse, précisant qu'il n'y a "pas de victimes à déplorer", rapporte France Info.
"Ce mardi, la dépression méditerranéenne se comble progressivement en se décalant vers le sud. Les pluies deviennent plus modérées et régressent vers le sud", indique La Chaîne Météo. "Les pluies continueront de faiblir à partir de la mi-journée et les alertes fortes pluies pourront être levées à 12h", précise la chaîne.
08:42 - Quelle évolution météo ce mardi ?
Comment évolue la situation ce mardi ? La Chaîne Météo indique que "la dépression méditerranéenne se comble progressivement en se décalant vers le sud. Les pluies deviennent plus modérées et régressent vers le sud. On attend 20 à 40 mm sur les plaines du Languedoc-Roussillon et les Cévennes. Les chutes de neige sont modérées et se produisent dès 500 m sur les hauteurs de l'Aude, du Tarn, de l'Aveyron et de la Lozère, apportant quelques centimètres supplémentaires". Heureusement pour les régions touchées, "la décrue devrait s'amorcer sur la plupart des cours d'eau ce mardi".
22/12/25 - 17:06 - Un aéroport du Var fermé
La préfecture du Var a fait un point sur l'impact des intempéries sur les réseaux de transport du département. Elle a mis en garde sur la "fermeture au trafic de l’aéroport du Golfe de Saint-Tropez - La Môle".
Sur place, "la piste est sous l'eau à environ 20% et n'est plus opérationnelle. Les salariés sont en sécurité. Les aéronefs sont en cours de déplacement pour mise en sécurité."
Dans le même temps, des routes ont été fermées ou présentent des difficultés de circulation.
22/12/25 - 16:44 - Le département de l’Hérault a été placé en vigilance rouge crues
L'Hérault a été placé en vigilance rouge pour risque de crues pour ce lundi soir et demain. Le Var, l'Aveyron, le Tarn, la Lozère et la Haute-Corse restent en alerte orange crues. L'Aveyron et le Tarn sont également placés en vigilance orange neige-verglas.
22/12/25 - 16:29 - Une mère et son fils secourus des eaux par les pompiers
Les sapeurs-pompiers du Tarn sont intervenus lundi 22 décembre vers 7 h 40 à Saint-Grégoire pour secourir une femme d’une trentaine d’années et son enfant de 18 mois, piégés dans leur voiture à la suite d’une montée brutale des eaux. Une équipe nautique a permis de mettre la mère et l’enfant en sécurité.
22/12/25 - 14:38 - Des pluies intenses jusqu'à 17 heures par endroit dans l’Hérault
Des pluies intenses sont attendues jusqu'à 17 heures ce lundi dans le secteur Montpellier-Palavas, selon une information de la Dépêche recueillie auprès des sapeurs-pompiers. En outre, la préfecture de l'Hérault indique que le centre d’appel 18 reçoit un grand nombre d’appels : "Les consignes de prudence ne sont pas assez suivies", écrit-elle sur X.
22/12/25 - 12:50 - L'Hérault passe en vigilance orange pour les pluies et les inondations
Météo France a déclenché une vigilance orange "pluie-inondation" dans le département de l'Hérault qui était déjà en alerte pour les crues. La vigilance activée à 11 heures doit durer jusqu'en fin de journée. "Des pluies soutenues remontent actuellement sur l'Hérault, dans un contexte de fortes crues de plusieurs cours d'eau, et les cumuls encore attendus aujourd'hui justifient un passage en vigilance orange", explique l'agence météorologique.