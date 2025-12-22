Pluie, inondation et neige en France : six départements en vigilance orange, une extension des alertes possible

Des précipitations conséquentes s'abattent sur le sud du pays entraînant des inondations et des crues par endroits. Six départements sont placés en vigilance orange ce lundi 22 décembre par Météo France. Le point sur les prévisions.

La météo est capricieuse dans le sud de la France pour les premiers jours des vacances de Noël. 26 départements sont placés en vigilance pour divers intempéries allant des vents violents aux orages en passant par des alertes pour la neige et le verglas ce lundi 22 décembre. Mais la prudence est surtout de mise dans 6 départements concernés par des vigilances orange pour les pluies et les inondations, les crues ou la neige, quand il n'y a pas plusieurs vigilances actives en même temps.

L'Ardèche est uniquement visée par une vigilance pluie-inondation qui doit prendre fin à 10 heures, tandis que le Var est en vigilance pour les pluies, les inondations mais aussi pour le risque de crue jusqu'à minuit. L'alerte pour les crues porte aussi sur l'Hérault, la Lozère, l'Aveyron et le Tarn. A noter que les deux derniers départements sont également en vigilance neige-verglas.

Les pluies, présentes depuis dimanche dans le sud-est, sont dues à un épisode cévenol qui a apporté une "perturbation très active [...] générant des pluies marquées". Les précipitations "s'atténuent bien en matinée" en Ardèche après avoir donné des cumuls de 60 à 100 mm, voire jusqu'à 180 mm. Dans le Var, "les pluies parfois orageuses et localement marquées se produisent jusqu'en mi-journée et pourraient reprendre en soirée" écrit Météo France. "Les cumuls attendus sont de l'ordre de 100 à 120 mm et localement jusqu'à 130 à 160 mm possibles sur le sud du département" varois ajoute l'agence météorologique. Les pluies sont également attendues dans les Bouches-du-Rhône et dans l'Hérault "où une aggravation du niveau de vigilance n'est pas exclue".

Si la pluie touche les départements les plus à l'est, dans l'Aveyron et le Tarn les précipitations s'accompagnent de neige. "La limite-pluie-neige s'abaisse rapidement jusqu'à 400/500 mètres" et la poudreuse tombe "avec des intensités proches de 1 à 3 cm par heure voire jusqu'à 2 à 5 cm par heure temporairement au plus fort de l'épisode en fin de matinée de lundi", prévient Météo France. Au total, des cumuls de 3 à 10 cm de neige sont prévus sous les 400 mètres, 15 cm au-delà cette limite et jusqu'à 40 cm sur les points les plus élevés des départements. Les précipitations neigeuses dureront jusqu'à mardi matin dans le Tarn, mais remonteront vers les 1000 mètres dans l'Aveyron dans la nuit de dimanche à lundi.

Cinq départements en vigilance orange "crues"

Les précipitations observées sur le sud-est ont déjà entraîné des inondations le dimanche 21 décembre, ça a été le cas à Laroque dans l'Hérault ou dans plusieurs communes du Gard où le Vidourle est sorti de son lit. Ce lundi cinq départements en alerte pour les crues : l'Aveyron, l'Hérault, la Lozère, le Tarn et le Var. Les rivières des l'Hérault et du Tarn sont "maintenus en vigilance orange pour des débordements dommageables en cours" selon Vigicrues. Dans le Var, c'est le Gapeau qui "est placé en vigilance orange pour un risque de crue importante, accompagné de débordements dommageables dès le milieu de journée de lundi". Les cinq vigilances orange "crues" sont maintenues pour la journée de mardi.