Vigilance pluie-inondation : alerte sérieuse dans le Sud, les départements concernés

Un nouvel épisode méditerranéen est annoncé. De fortes pluies sont prévues jusqu'à lundi dans le sud du pays. Le point sur les prévisions.

Week-end pluvieux en perspective pour une partie du pays. Dans son dernier bulletin, Météo-France annonce un épisode pluvieux intense. Le département du Gard sera particulièrement affecté par cette météo capricieuse. Il fait d'ailleurs l'objet d'une alerte orange pluie-inondation qui s'étend de 20 heures, ce vendredi soir, à 6 heures du matin samedi. À noter que l'est du département pouvant être concerné par les fortes pluies, cela pourrait conduire à une extension de la vigilance orange au département voisin de l'Hérault.

Météo-France évoque toutefois un épisode pluvieux méditerranéen "non exceptionnel pour la saison". La durée et le risque de débordements en plaine, en revanche, "nécessitent un suivi particulier". De manière générale, Météo-France présage des pluies "marquées sur le Languedoc et les Cévennes" ainsi que de "fortes vagues sur le littoral aquitain". "Temps durablement perturbé avec de nombreuses salves pluvieuses. Les intensités et cumuls de pluie vont se renforcer en soirée, et s'organiseront sous forme de lignes peu mobiles", détaille le service météorologique.

L'équivalent de plus d'un mois de pluie

Dans la nuit de vendredi à samedi, des salves pluvieuses vont s'abattre sur une partie des Cévennes, "entre le nord du Gard, le sud-est de la Lozère et la partie sud-ouest de l'Ardèche", indique La Chaîne météo. Jusqu'à 20-25 mm de pluie par heure sont attendus. Samedi matin, une accalmie est prévue, avant une reprise des précipitations au cours de l'après-midi, qui devraient toucher "l'ensemble des contreforts des Cévennes". De 50 à 80 mm de pluie supplémentaires sont attendus, "avec des ruissellements importants et des crues de cours d'eau".

Sur les hauteurs des Cévennes, des cumuls de pluie allant jusqu'à 150 mm, voire 200 mm, sont annoncés. C'est l'équivalent "de plus d'un mois de pluie" qui est attendu, et ce, alors même que les sols sont déjà saturés en eau après les précipitations du début de semaine. Toujours selon La Chaîne météo, les pluies s'annoncent en revanche moins intenses et durables en plaine languedocienne. Mais avec tout de même 50 à 80 mm de pluie cumulés, c'est là encore l'équivalent d'un mois de pluie qui se profile. Alors que l'épisode de pluie va se poursuivre dimanche et lundi, s'abattant également sur la région PACA, La Chaîne météo pointe que l'alerte pourrait être étendue notamment au Var ou aux Alpes-Maritimes.