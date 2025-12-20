Eddy Mitchell et Universal condamnent une reprise antisémite de "Couleur menthe à l'eau"

L'artiste et son label condamnent "avec la plus grande fermeté les paroles antisémites et négationnistes d'une extrême gravité". Sa chanson "Couleur menthe à l'eau" a été détournée lors d'un festival organisé par le mouvement d'extrême droite Égalité & Réconciliation.

Ce sont des paroles qui font le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs jours. On y voit un homme à la guitare reprendre la chanson "Couleur menthe à l'eau" d'Eddy Mitchell, sortie en 1980. Mais les paroles ne sont plus celles de la chanson d'amour, mais bien des propos "antisémites et négationnistes". Ces images, révélées par Mediapart, datent de 2023 et ont été filmées lors d'un festival organisé par le mouvement d'extrême droite Égalité & Réconciliation d'Alain Soral, un militant raciste et négationniste condamné à plusieurs reprises.

Le chanteur et Universal Music France "ont demandé le retrait immédiat de cette vidéo et condamnent avec la plus grande fermeté les paroles antisémites et négationnistes d'une extrême gravité que cet individu a substituées aux paroles originales", peut-on lire dans un communiqué du label.

La réaction d'Aurore Bergé

Ces images ont également provoqué l'indignation de la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé. Elle a assuré avoir fait un signalement au procureur de la République : "On n'acceptera jamais la banalisation de l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite."

La ministre assure qu'il n'y a "aucun doute" sur le caractère antisémite des propos. "Elle était un peu mytho/ma grand-mère de Birkenau/avec son faux numéro/tatoué sur la peau", peut-on notamment entendre dans la vidéo.