Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 20 décembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto de ce samedi 20 décembre. À quelques jours de Noël, les 4 millions d'euros mis en jeu par la FDJ pourraient bien être une belle occasion d'empiler les cadeaux sous le sapin.

En cette période de fêtes de fin d'année, la tradition veut qu'on s'échange des cadeaux. La famille, les amis et même les collègues de bureau sont à gâter. Et même quand on utilise la technique du "secret santa", qui ne permet de ne faire qu'un seul cadeau, il faut assumer financièrement… Mais ce n'est pas toujours simple, surtout en cette fin d'année ! Alors un bon coup de pouce de la FDJ est le bienvenu. Ce samedi 20 décembre, vous pouvez tenter votre chance de remporter les 4 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux.

Retrouvez les résultats du tirage du loto en direct dans cet article.

Avec 4 millions d'euros, il y a largement de quoi faire des cadeaux à tout le monde, et de très beaux ! Une console pour votre neveu, un voyage avec votre partenaire, un livre de collection pour votre grand-mère, une jolie écharpe pour votre collègue… tout est possible et sans même regarder le prix quand on a 6 zéros sur son compte en banque ! C'est aussi une bonne manière de commencer l'année 2026 avec l'assurance de ne plus avoir de problèmes financiers pendant de très nombreuses années !