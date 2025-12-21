Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce samedi 20 décembre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, la Française des jeux mettait en jeu la somme de quatre millions d'euros. Voici les résultats !

Ce samedi 20 décembre 2025, la belle somme de quatre millions d'euros était mise en jeu par la FDJ pour un nouveau tirage du Loto. Les résultats sont désormais connus ! Malheureusement, personne n'a décroché le jackpot. Néanmoins, un joueur avait les cinq bons numéros sur sa grille, il lui manquait uniquement le bon numéro Chance. Le propriétaire de cette grille remporte un peu plus de 242 000 euros. Et vous, aviez-vous un ou plusieurs numéros ? Découvrez les résultats complets du Loto.

Tirage du samedi 20 décembre 2025 16 - 28 - 37 - 42 - 47 / 2

Joker+ : 9230127

Option 2nd tirage : 11 - 14 - 18 - 41 - 42

10 codes gagnants : A 4493 2991 - B 2401 4719 - B 5136 1498 - D 7251 6797 - I 5549 7879 - Q 4937 1971 - R 1298 3772 - S 5833 0182 - U 5036 1910 - W 8776 1480

Le prochain rendez-vous avec le Loto aura lieu le lundi 22 décembre 2025. La somme de cinq millions d'euros sera à remporter. Une victoire lors de ce nouveau tirage serait un joli cadeau avant Noël et pour les fêtes de fin d'année. Pour participer, il faudra jouer cinq numéros ainsi qu'un numéro Chance avant 20h15 ce lundi.

Un grand tirage pour Noël

Un joli rendez-vous pour Noël. Un grand tirage est prévu le jeudi 25 décembre 2025. Si le prix d'une grille sera un peu plus élevé que d'habitude (5 euros au lieu de 2,20 euros), les joueurs pourront décrocher pas moins de 20 millions d'euros. Une sacrée somme pour un tirage Loto. Une chose est sûre, le jackpot du Grand Loto de Noël sera soit remporté, soit partagé entre les gagnants du plus haut rang. Autre subtilité, il y aura 100 codes tirés au sort permettant d'empocher 20 000 euros, contre 10 codes lors d'un tirage classique.