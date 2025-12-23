Neige en France : des flocons pour Noël ! 2 cm envisagés en plaine dans tous ces départements
Plusieurs régions françaises devraient avoir de la neige pour Noël et les fêtes de fin d'année. Des flocons pourraient tomber dans la nuit du 24 au 25 décembre.
De la neige pour Noël ? Les fêtes de fin d'année approchent et ce scénario semble se profiler. Certains endroits en France pourraient avoir des flocons dans la nuit du 24 au 25 décembre, explique Le Parisien. La présence de neige pourrait notamment faire plaisir aux enfants. Selon Météo-France, les flocons sont attendus sur une partie de l'ouest de la France durant la nuit du réveillon de Noël.
Toutefois, il faut préciser qu'à basse altitude les prévisions de neige sont souvent incertaine. Ensuite, la France va se retrouver sous l'influence d'une goutte froide. Il s'agit d'une petite dépression située en altitude, rendant les prévisions incertaines. Cela signifie que le phénomène météorologique peut provoquer ou non des chutes de neige. Donc, pour Noël, l'incertitude demeurera jusqu'au jour J.
Mais il est quand même possible d'établir quelques probabilités. Le scénario privilégié de dimanche reste celui de l'arrivée de flocons en plaine au cours de la nuit de Noël. Plus les jours approchent de la fête et plus la tendance devrait être affinée.
D'après le site spécialisé Météo-villes, "La prévision des chutes de neige reste très incertaine pour les prochains jours car elle dépendra de quelques degrés et de la position de la goutte froide. Il est probable que quelques flocons tombent, avec un possible saupoudrage entre la Bretagne, les Pays de la Loire et le Bassin parisien. Des chutes de neige un peu plus marquées sont envisageables entre la région Rhône-Alpes, la Bourgogne et la Franche-Comté, car l'influence de l'anticyclone sera moindre et l'air légèrement plus humide".
Dans ses prévisions, la Chaîne-Météo évoque "un simple saupoudrage" dans les régions concernées par ces chutes de neige. 2 centimètres sont envisagés à certains endroits. La circulation pourrait d'ailleurs être rendue difficile en raison des conditions.
La neige pourrait aussi tomber au cours des journées du dimanche 28 décembre et du lundi 29 décembre. Une configuration propice à l'apparition de quelques flocons à basse altitude pourrait ainsi se profiler.
Un phénomène rare
Comme le rapporte France info, les flocons ont toujours été rares à cette période. Dans la note "De la neige à Noël" publiée sur le site de Météo France, l'organisme public de météorologie rappelle que "Depuis 1950, la présence de neige au sol à Noël a été observée en moyenne une dizaine de fois du Nord-Est au Massif central, bien plus rarement sur la moitié ouest du pays avec deux à quatre occurrences".
Par ailleurs, avec le réchauffement climatique, les épisodes de neige en plaine sont encore "moins fréquents depuis les années 1980". "Si le temps s'annonce sec sur les deux tiers nord du pays pour ce Noël 2025, des flocons devraient faire leur apparition dès la moyenne montagne sur les Alpes du Sud", anticipait également Météo-France, à une semaine du 25 décembre.
11:57 - La vigilance orange "neige-verglas" levée
Météo-France a levé la vigilance orange "neige-verglas" pour le Tarn et l'Aveyron. Le niveau d'alerte a été abaissé d'un cran dans ces deux départements. L'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales sont également en vigilance jaune.
10:58 - Des milliers de foyers sans électricité en Aveyron
Une importante quantité de neige est tombée, ces dernières heures, dans le département de l'Aveyron. Selon les informations relayées par ICI (ex-France Bleu), 30 000 foyers sont privés d'électricité ce mardi 23 décembre.
10:31 - Allez-vous avoir de la neige pour Noël ?
Selon les informations de La Chaîne Météo, un passage neigeux est "possible" dans la nuit du 24 au 25 décembre. Les experts parlent d'un "simple saupoudrage" en Bretagne, dans le centre du pays ainsi que sur une partie du sud-est de l'Hexagone. Il faudra se méfier du verglas et de la chaussée qui pourrait devenir glissante à cause des conditions.
❄️???? Un bref passage neigeux est attendu dans la nuit du réveillon de #Noël (24/25 décembre), mais la fiabilité est encore limitée concernant la position de ces précipitations. Sur les régions concernées, un saupoudrage (0-2 cm) est possible, ainsi que des phénomènes glissants. pic.twitter.com/wh1TWlG7Pa— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 22, 2025
09:46 - Des départements en vigilance orange pour neige-verglas
À la veille du réveillon de Noël tant attendu, plusieurs départements sont en vigilance orange pour neige-verglas. Il s'agit de l'Aveyron ou du Tarn. "La sortie du niveau orange pour neige/verglas est prévue sur l'Aveyron pour 10h, et sur le Tarn pour 12h", précise Météo-France ce mardi.