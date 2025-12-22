Neige en France : voici où elle tombe à Noël et pour les fêtes

Les festivités de fin d'année approchent et avec elles, l'esprit de Noël, ses cadeaux, ses repas et, peut-être aussi, ses flocons. Cette année, plusieurs régions pourraient voir tomber de la neige le soir du 25 décembre.

La fête de Noël approche et avec elle, peut-être, des flocons de neige bienvenus. Un Noël sous la neige, une image aussi magnifique qu'exceptionnelle. Toutefois, en 2025, cela pourrait se réaliser à certains endroits en France. Ainsi, des averses de neige pourraient avoir lieu dans plusieurs régions dans la nuit du 24 au 25 décembre, comme le rapporte Le Parisien. Météo France prévoit des averses de neige sur l'axe allant de l'est de la Bretagne à la région lyonnaise.

Toutefois, il faut préciser qu'à basse altitude les prévisions de neige sont souvent incertaine. Ensuite, la France va se retrouver sous l'influence d'une goutte froide. Il s'agit d'une petite dépression située en altitude, rendant les prévisions incertaines. Cela signifie que le phénomène météorologique peut provoquer ou non des chutes de neige. Donc, pour Noël, l'incertitude demeurera jusqu'au jour J.

Mais il est quand même possible d'établir quelques probabilités. Le scénario privilégié de dimanche reste celui de l'arrivée de flocons en plaine au cours de la nuit de Noël. Plus les jours approchent de la fête et plus la tendance devrait être affinée.

D'après le site spécialisé Météo-villes, "La prévision des chutes de neige reste très incertaine pour les prochains jours car elle dépendra de quelques degrés et de la position de la goutte froide. Il est probable que quelques flocons tombent, avec un possible saupoudrage entre la Bretagne, les Pays de la Loire et le Bassin parisien. Des chutes de neige un peu plus marquées sont envisageables entre la région Rhône-Alpes, la Bourgogne et la Franche-Comté, car l'influence de l'anticyclone sera moindre et l'air légèrement plus humide".

La neige pourrait aussi tomber au cours des journées du dimanche 28 décembre et du lundi 29 décembre. Une configuration propice à l'apparition de quelques flocons à basse altitude pourrait ainsi se profiler.

Un phénomène rare

Comme le rapporte France info, les flocons ont toujours été rares à cette période. Dans la note "De la neige à Noël" publiée sur le site de Météo France, l'organisme public de météorologie rappelle que "Depuis 1950, la présence de neige au sol à Noël a été observée en moyenne une dizaine de fois du Nord-Est au Massif central, bien plus rarement sur la moitié ouest du pays avec deux à quatre occurrences".

Par ailleurs, avec le réchauffement climatique, les épisodes de neige en plaine sont encore "moins fréquents depuis les années 1980". "Si le temps s'annonce sec sur les deux tiers nord du pays pour ce Noël 2025, des flocons devraient faire leur apparition dès la moyenne montagne sur les Alpes du Sud", anticipait également Météo-France, à une semaine du 25 décembre.