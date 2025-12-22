Panne à La Poste : colis coincés, panne des sites... Grosse panique, mais des solutions sont là !

Une panne massive touche La Poste et La Banque Postale, à cause s'une cyberattaque, ce lundi 22 décembre 2025. Tous les services en ligne sont inaccessibles et d'autres banques sont touchées par le crash.

L'essentiel Ce lundi 22 décembre 2025, La Poste est victime d'une cyberattaque, une attaque de type "déni de service".

"La distribution des colis et des courriers à domicile est perturbée", indique aussi La Poste au Parisien. Les entrées des codes nécessaires pour recevoir les colis à domicile ne fonctionnent plus, indique France Info. Des colis peuvent donc être coincés ponctuellement !

France Info indique par ailleurs que les services bancaires sont impactés : les virements ne sont plus accessibles. Mais les paiements via codes SMS et les retraits en DAB sont tout à fait possibles.

Il existe des solutions : les facteurs passent toujours et peuvent proposer des solutions individualisées. Les retraits des colis et des courriers sont aussi toujours possibles en bureau de poste.

Plusieurs services de La Poste sont en partie paralysés : les sites internet de La Poste, La Banque Postale et Digiposte sont indisponibles, "Depuis tôt ce matin, un incident affecte l'accès à votre banque en ligne et à l'app mobile. Il est actuellement en cours de résolution, nos équipes mettent tout en œuvre pour rétablir le service rapidement", indique La Banque Postale sur X.

13:43 - Le problème "est actuellement en cours de résolution", indique La Poste Sur les réseaux sociaux, plusieurs usagers ont rapporté la panne, notamment pour suivre leur colis en ligne. Un incident similaire se serait déjà produit samedi dernier. Depuis, le problème a été confirmé par la filiale du groupe. Sur X, La Poste écrit notamment : "Depuis tôt ce matin, un incident affecte l'accès à votre banque en ligne et à l'app mobile. Il est actuellement en cours de résolution, nos équipes mettent tout en oeuvre pour rétablir le service rapidement", peut-on lire. 12:42 - Digiposte inaccessible malgré un message encouragent de La Poste Vous souhaitez consulter votre fiche de paie du mois de décembre car vous l'avez peut-être reçue en avance ce lundi ? C'est impossible si le document est stocké sur Digiposte ce lundi, et ce, malgré le message de La Poste qui affiche l'inverse. "Vous pouvez cependant accéder aux services ci-dessous", indique La Poste sur son site, un message qui concerne Digiposte. Pourtant, en se rendant sur le site, un message de page en maintenance s'affiche. Il faudra encore être patient pour espérer un rétablissement de ces services.

La panne Internet est massive à La Poste

En effet, si vous essayez de vous rendre sur l'un des trois sites cités, la mention "ce site est inaccessible" s'affiche automatiquement. Les signalements ont commencé à affluer vers 6h15, selon le site Downdetector, qui fait foi en matière de bugs sur le net. Pour l'instant, aucun signe d'amélioration n'a été aperçu et les clients désireux de récupérer leurs colis avant les fêtes de fin d'année s'inquiètent.

La Caisse d'Epargne et la Banque Populaire impactées

"Les paiements en ligne restent possibles avec une authentification par sms. Les paiements par CB sur les TPE en magasins et les virements par WERO sont toujours accessibles", précise La Banque Postale, toujours sur le réseau social X. " Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée", peut-on également lire. Un crash qui tombe mal à trois jours de Noël.

La Banque Postale n'est pas la seule banque impactée en ce lundi. En effet, la Caisse d'Epargne et la Banque Populaire sont aussi victimes d'un incident technique empêchant l'accès à l'application et aux services en ligne, selon plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux. Les deux établissements bancaires ne se sont pas exprimés sur le sujet et, pour l'instant, aucune information quant à un éventuel retour à la normale dans la journée n'a été communiquée.