Résultat du Loto : découvrez le tirage du mercredi 24 décembre 2025 [EN DIRECT]

Le tirage du Loto mettait en jeu 6 millions d'euros ce lundi 22 décembre 2025. Découvrez les résultats du tirage du Loto aujourd'hui.

Ce mercredi 24 décembre, La Française des jeux [FDJ] propose aux participants du tirage du Loto de gagner 6 millions d'euros. Avez-vous un ticket gagnant pour décrocher le gros lot ? Une somme qui pourrait changer votre vie. Imaginez un instant tout ce que vous pourriez vous offrir avec ces millions… Un – ou plusieurs – tour du monde ? Une – ou plusieurs – résidence secondaire ? Un château ? Un vignoble ? De magnifiques cadeaux de Noël pour vos proches ?

Les résultats du tirage du Loto du mercredi 24 décembre s'affichent ci-dessous au cours de la soirée de samedi :

Gagner au Loto dépend d'un critère essentiel : la chance. Et il faut en avoir beaucoup. Savez-vous que vous avez une chance sur près de 20 millions de gagner le gros lot ? Mais comme on dit, tous ceux qui ont gagné ont participé… Si vous n'avez pas réussi comme beaucoup à trouver le bon tirage, n'oubliez pas de vérifier votre code gagnant à 20 000 euros : dix joueurs sont tirés au sort pour remporter cette belle somme.