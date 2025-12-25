Loto de Noël : une cagnotte de 20 millions d'euros à remporter, qui seront les heureux gagnants ?

Le tirage sur Super Loto de Noël se rapproche. Mais heureusement vous avez encore le temps de participer. Suivez au cours de la journée toutes les informations avant l'annonce des résultats ce soir.

C’est Noël et aujourd’hui la FDJ a concocté un tirage spécialement conçu pour l’occasion. 20 millions d'euros sont à remporter ce soir. Une énorme somme qui pourrait permettre aux heureux gagnants de s'offrir une nouvelle vie.

Et pour faire encore plus d'heureux, la Française des jeux va aussi tirer au sort 100 joueurs. Ils remporteront 20 000 euros chacun grâce à des codes générés automatiquement pour chaque grille validée. Pour jouer, vous pouvez soit vous rendre sur le site internet ou l'application, soit chez un détaillant FDJ. Une grille simple vous coûtera cinq euros. Si vous souhaitez laisser le hasard faire les choses, vous pouvez également faire appel au flash pour faire le travail. Toute la journée, suivez-nous jusqu'à l'annonce des résultats ce soir à 20h45. Une fois connus, ils seront consultables sur cette page.

Que faire avec 20 millions d'euros ?

En attendant l'heure ce soir, il est déjà possible de s'imaginer ce que vous pourriez faire d'une telle somme si vous veniez à la remporter. Et bien, en ce jour de Noël, prenons-nous à rêver en grand. Un voyage à l'autre bout du monde vers une destination paradisiaque, un chalet à la montagne pour profiter des froides nuits d'hiver ? Avec 20 millions d'euros, beaucoup de rêves pourront devenir réalité. Alors, si vous souhaitez tenter votre chance, il est temps de jouer !

Bonne chance à toutes et à tous !