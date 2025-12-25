Loto de Noël : une cagnotte de 20 millions d'euros à remporter, qui seront les heureux gagnants ?
Le tirage sur Super Loto de Noël se rapproche. Mais heureusement vous avez encore le temps de participer. Suivez au cours de la journée toutes les informations avant l'annonce des résultats ce soir.
C’est Noël et aujourd’hui la FDJ a concocté un tirage spécialement conçu pour l’occasion. 20 millions d'euros sont à remporter ce soir. Une énorme somme qui pourrait permettre aux heureux gagnants de s'offrir une nouvelle vie.
Et pour faire encore plus d'heureux, la Française des jeux va aussi tirer au sort 100 joueurs. Ils remporteront 20 000 euros chacun grâce à des codes générés automatiquement pour chaque grille validée. Pour jouer, vous pouvez soit vous rendre sur le site internet ou l'application, soit chez un détaillant FDJ. Une grille simple vous coûtera cinq euros. Si vous souhaitez laisser le hasard faire les choses, vous pouvez également faire appel au flash pour faire le travail. Toute la journée, suivez-nous jusqu'à l'annonce des résultats ce soir à 20h45. Une fois connus, ils seront consultables sur cette page.
Que faire avec 20 millions d'euros ?
En attendant l'heure ce soir, il est déjà possible de s'imaginer ce que vous pourriez faire d'une telle somme si vous veniez à la remporter. Et bien, en ce jour de Noël, prenons-nous à rêver en grand. Un voyage à l'autre bout du monde vers une destination paradisiaque, un chalet à la montagne pour profiter des froides nuits d'hiver ? Avec 20 millions d'euros, beaucoup de rêves pourront devenir réalité. Alors, si vous souhaitez tenter votre chance, il est temps de jouer !
Bonne chance à toutes et à tous !
15:56 - Un bulletin spécifique au super Loto de Noël
Pour rappel, si vous souhaitez participer au Super Loto de Noël, il y a deux solutions possibles : vous pouvez jouer en point de vente FDJ, à l’aide d’un bulletin papier spécifique à ce Super Loto de Noël. Il sera important de bien vérifier que le bulletin est le bon, car il diffère de celui du tirage du Loto classique. Autrement, et plus probablement en ce jour férié, la deuxième option est de jouer en ligne sur le site de la FDJ ou sur l'application mobile.
15:14 - Un accompagnement spécifique pour les joueurs qui gagnent plus de 500 000 euros
À partir de 500 000 euros, le gagnant bénéficie d’un accompagnement pour gérer son nouveau patrimoine. Si la personne gagne plus d’un million d’euros, elle aura droit non seulement à un accompagnement individuel au moment du paiement, mais aussi à un programme collectif accessible pendant cinq ans.
14:46 - Que se passe-t-il si vous gagnez le jackpot ?
Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, il est possible pour le gagnant de retirer son gain dans un point de vente FDJ, en se présentant avec son ticket, un RIB et une pièce d’identité en cours de validité. En revanche, à partir de 30 001 Euros, il faut prendre rendez-vous dans un centre de paiement FDJ !
14:23 - À quelle heure tomberont les résultats ?
Ce jeudi 25 décembre 2025, le Grand Loto de Noël mettra en jeu une cagnotte exceptionnelle de 20 000 000 d’Euros qui sera forcément remportée. Les résultats du Loto tomberont vers 20h40, au cœur de la soirée du réveillon.