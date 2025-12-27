Sapin de Noël : comment s'en débarrasser ?

Entre 5 et 6 millions de sapins naturels sont vendus chaque hiver en France. Mais il faut bien s'en débarrasser une fois les fêtes passées et il n'est pas toujours évident de savoir quoi en faire. Explications.

À peine Noël est passé que certains ont déjà envie de se débarrasser de leur sapin. Il faut dire qu'ils sont imposants, surtout quand on y ajoute des décorations. Il y a ceux qui ont investi dans un sapin réutilisable et qui n'ont qu'à le ranger précieusement dans leur carton, et les adeptes des sapins naturels qui doivent s'organiser. Évidemment, vous ne pouvez pas laisser votre sapin devant chez vous ou en bas de votre immeuble comme vous sortiriez vos poubelles. Les sapins de Noël naturels, sans neige artificielle, peuvent être recyclés.

Alors, leur abandon sauvage est strictement interdit. La sanction peut être une amende de 35 à 135 euros, en fonction de la commune. Mais ne pensez pas non plus à le laisser dans la nature. En effet, bien que le sapin soit un déchet vert, il n'est pas toujours adapté à l'environnement à côté de chez vous. Ses aiguilles ne font pas partie de l'alimentation de la faune de nombreuses forêts françaises. Laisser un sapin dans la nature est donc néfaste pour la biodiversité. Surtout qu'entre 5 et 6 millions de sapins naturels sont vendus chaque année en France, ce qui représente un nombre colossal de déchets s'ils sont mal traités.

Comment bien faire ?

Pour faire les choses bien, plusieurs dispositifs sont en place. Tout d'abord, si vous vivez dans une grande ville, des points de dépôt sont disposés par la municipalité. Les sapins récoltés seront broyés et utilisés pour protéger les espaces verts. À Paris, 1,29 millions de sapins ont été récoltés depuis le début de l'opération en 2007, rapporte BFMTV. Des collectes comme celle-ci ont également lieu à Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Bordeaux… Et pour ceux qui habitent loin des grandes villes, il y a les déchèteries. Celles-ci les acceptent dans la pile des déchets verts. Les sapins de Noël y sont également recyclés et revalorisés.

Si vous voulez vous occuper seul de votre sapin, vous pouvez, vous aussi, le broyer pour en faire du paillage pour vos plantations. Il faut tout de même avoir de l'espace et le matériel disponible. Et bien que cela puisse être tentant, il ne faut absolument pas le brûler. La fumée de sapin dégage des matières toxiques pour la santé et l'environnement.