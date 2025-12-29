Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 29 décembre 2025, 3 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto de ce lundi 29 décembre. Pour l'avant-dernier tirage de l'année, la FDJ vous offre la chance de remporter 3 millions d'euros.

Quelle meilleure manière de terminer l'année que de remporter 3 millions d'euros au tirage du Loto de ce lundi 29 décembre ? Avec une telle somme, vous pourriez décider de passer le Nouvel An au bord de la mer, sous les palmiers, ou aller vivre une nuit éternelle au pôle Nord. 3 millions d'euros, c'est aussi largement assez pour ne plus avoir de problèmes financiers, vous faire plaisir ainsi qu'à vos proches et soutenir une cause qui vous tient à cœur.

Pour ce 156e tirage du Loto de l'année 2025, la Française des Jeux ne vous propose pas de gain exceptionnel. Pour cela, il faudra attendre celui du 31 décembre à 10 millions d'euros. Mais dans ces conditions, le nombre de joueurs sera beaucoup moins élevé ce lundi 29. Cela signifie que les joueurs de ce tirage auront beaucoup plus de chance de faire partie des 10 gagnants tirés au sort pour remporter la somme de 20 000 euros !

Retrouvez en direct, dans cet article, les résultats du tirage du Loto de ce lundi 29 décembre.

Saviez-vous que la combinaison 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour le numéro chance est l'une de celles les plus jouées ? Celle-ci a les mêmes chances que les autres de tomber, mais il est vrai que ce n'est encore jamais arrivé. Statistiquement, il n'y a aucune raison qu'elle ait moins de chance de tomber qu'une autre. Mais si cela venait à être un jour le cas, les gagnants seraient très nombreux et ils devraient se partager le jackpot.