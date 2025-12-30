Nouvel An : le ministère de l'Intérieur déploie un important dispositif policier, un quartier sous haute surveillance

Le dispositif policier déployé pour cette Saint-Sylvestre va être important. Le ministre de l'Intérieur annonce 90 000 policiers et gendarmes, dont 10 000 en région parisienne.

Le passage à la nouvelle année est l'occasion de faire la fête, mais il y a généralement aussi des actes de violence. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé le dispositif policier qui sera déployé en cette nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, au micro de France Inter : "Ce sont 90 000 policiers et gendarmes au total qui seront mobilisés" sur le territoire. "La nuit de la Saint-Sylvestre, il y a beaucoup de gens qui sortent dans la rue pour fêter le passage à la nouvelle année. Il faut donc sécuriser toutes ces personnes", explique le ministre. "Et puis il y a les traditionnelles violences urbaines de fin d'année qui se déroulent dans certains quartiers, où il y a des jets de mortier contre les forces de l'ordre".

"On ne s'attend pas à plus (d'incidents) que l'an passé, mais c'est déjà beaucoup trop", avait déjà déclaré le locataire de la place Beauvau la veille, en région avec les préfets de région. Pour le passage à l'an 2025, le ministère de l'Intérieur avait fait état de "984 véhicules incendiés", "420 interpellations suite à des tirs de mortiers visant directement les forces de sécurité intérieure" et "310 gardes à vue".

10 000 policiers en Île-de-France

La région parisienne est régulièrement le théâtre d'affrontements avec la police. Le ministre annonce donc un dispositif de "10 000 policiers". "Une forte affluence" est attendue dans certains quartiers, comme le Trocadéro, le Champ-de-Mars, les Champs-Élysées, les Halles ainsi que Montmartre.

"Comme chaque année, les choses se passeront bien", affirme également le ministre la veille de son premier Nouvel An à l'Intérieur. Il faut tout de même dire qu'avant son entrée place Beauvau, il était le préfet de police de Paris. "Le mouvement de foule, évité de justesse l'an dernier, sera pris en compte très sérieusement cette année sur les Champs-Élysées", a ajouté Laurent Nuñez. Pour rappel, plus d'un million de personnes s'étaient réunies sur la plus belle avenue du monde, interdite aux voitures pour l'occasion.

À Paris, plusieurs rues seront fermées. Dès 22 heures, mardi 30 décembre, le stationnement sera interdit autour des Champs-Élysées (place Charles de Gaulle, les Champs-Élysées, avenue Foch, avenue Victor Hugo, avenue Marceau, avenue Kléber, avenue de la Grande Armée, avenue Wagram, avenue Hoche et avenue Friedland). Le 31 décembre dès 14 heures, un premier périmètre sera interdit à la circulation, de la porte Maillot à la rue Washington. À 15 heures, ce périmètre s'étendra jusqu'en bas des Champs-Élysées. La circulation sera à nouveau ouverte à 4 heures du matin le 1er janvier.

Pour que les Parisiens puissent continuer à circuler, plusieurs lignes de métro resteront ouvertes toute la nuit : 1, 2, 4, 6, 9 et 14. Plusieurs stations seront tout de même fermées : Charles de Gaulle - Étoile (RER A et M1, 2 et 6) et Argentine (M1) à partir de 14 heures. À 16 heures, les stations Kléber (M6), George V (M1), Franklin D. Roosevelt (M1 et 9), Champs-Élysées - Clémenceau (M1 et 13), Concorde (M1, 8 et 12), Tuileries (M1), Boissière (M6), Saint-Philippe du Roule (M9) et Iéna (M9) seront fermées. À 21 heures, les stations Dupleix et Passy (M6) fermeront leurs portes, et Ternes (M2) à 00h10. Les stations Charles de Gaulle - Étoile (RER A et M1, 2 et 6), Kléber (M6), George V (M1), Franklin D. Roosevelt (M1 et 9) et Concorde (M1) rouvriront vers 1h du matin le 1er janvier.