Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du mardi 30 décembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce dernier tirage de l'EuroMillions de l'année, la FDJ met 17 millions d'Euros en jeu ! Retrouvez les résultats du tirage dans cet article.

C'est bientôt la fin de l'année, le salaire de décembre est déjà tombé pour beaucoup et certains angoissent à l'idée de tenir jusqu'au 31 janvier, surtout après toutes les dépenses des fêtes de fin d'année. Alors, quoi de mieux que 17 millions d'Euros pour calmer cette angoisse ? C'est la somme mise en jeu par la FDJ pour le tirage de l'EuroMillions, ce mardi 30 décembre. Avec 17 millions d'Euros, fini le stress financier, les compromis sur les dépenses et les économies. Il y a largement de quoi vivre plus que confortablement jusqu'à la fin de vos jours ! Petits plaisirs, grands voyages, cadeaux aux proches… tout est possible ! Mais pour cela, il faut jouer à l'EuroMillions, et surtout gagner.

Retrouvez les résultats de l'EuroMillions en direct dans cet article.

La chance va-t-elle vous sourire ce soir ? Pour cela, vous devrez trouver les cinq bons numéros ainsi que les deux bonnes étoiles. Et si vous ne réussissez pas à les trouver, il reste toujours le code gagnant My Million, qui permettra à un chanceux parmi les joueurs de remporter 1 million d'Euros ! Pas de quoi changer totalement de vie, mais largement de quoi se réjouir très longtemps ! Alors, serez-vous aussi chanceux que ce couple alsacien qui a remporté le jackpot exceptionnel de 178 millions d'Euros le 28 novembre ?