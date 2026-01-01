Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 1er janvier 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage de l'EuroDreams du jeudi 1er janvier 2026 vous permettra peut-être de remporter 30 000 euros par mois pendant trente ans. Suivez les résultats en direct sur cette page.

Si la vie de rentier vous fait rêver, le tirage de l'EuroDreams est fait pour vous ! Ce jeu de la Française des Jeux pourrait vous changer la vie jusque dans les trente prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2055. La FDJ vous offre la possibilité de remporter 30 000 euros par mois pendant trente ans, soit 10,8 millions d'euros en tout. Avec cette somme, vous pourriez décider d'arrêter de travailler, de partir en vacances tous les mois, de vous offrir une nouvelle maison… Avec autant d'argent, il est possible d'investir dans l'immobilier, d'entreprendre des travaux longtemps repoussés, de se faire plaisir ou de faire profiter son entourage. Suivez en direct les résultats de l'EuroDreams.

Mais avant de profiter de cet argent, encore faut-il trouver les numéros gagnants. À l'EuroDreams, un joueur a une chance sur 19 191 900 d'être l'heureux gagnant du jour. Pour cela, il doit cocher six numéros allant de 1 à 40, puis choisir un numéro dreams compris entre 1 et 5, le tout pour 2,50 euros. Attention ! Il faut obligatoirement être majeur pour jouer à des jeux d'argent.

Le 27 novembre 2025, la Française des Jeux a proposé un tirage additionnel aux participants de l'EuroDreams. Chaque grille générait un code aléatoire associé. Lors du tirage, 10 codes étaient tirés au sort, pour un gain équivalent au rang 2, soit 2 000 € par mois pendant 5 ans. Dix joueurs ont donc remporté cette somme sans avoir trouvé de numéro correspondant. Le saviez-vous ? L'EuroDreams est un jeu commun à plusieurs pays : la France, la Belgique, l'Espagne, l'Autriche, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse.