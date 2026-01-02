Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 2 janvier 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroMillions de ce vendredi 2 janvier 2026. La FDJ vous offre la chance de remporter 31 millions d'Euros.

Comment mieux commencer l'année qu'en devenant millionnaire ? Pour son premier tirage de l'EuroMillions de l'année 2026, la Française des Jeux vous offre la chance de remporter 31 millions d'Euros ! C'est au moins 31 raisons de se déplacer vers le point de vente FDJ le plus proche, ou de jouer sur le site ou l'application. Avec 31 millions d'Euros, vous aurez largement de quoi partir vers un pays chaud pour fuir le froid glacial de ce début d'année, ou bien en profiter et partir au ski avec vos proches ! Vous pourrez aussi avoir l'assurance de ne plus avoir de problème financier jusqu'à la fin de vos jours. Fini la comparaison des prix pendant les courses, terminé le stress avant d'ouvrir son application bancaire, et vous n'aurez plus à détourner les yeux quand une association vous demande de l'aide dans la rue.

Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroMillions en direct dans cet article.

Mais pour ça, il faut remporter la somme exceptionnelle mise en jeu par la FDJ. Pour ceux qui seraient chanceux, mais pas au point d'avoir trouvé les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles, il y a toujours la possibilité d'être tiré au sort avec My Million et de devenir millionnaire. Saviez-vous que le tirage My Million était uniquement pour les billets achetés en France ? L'EuroMillions est une loterie européenne, mais ce tirage annexe est là pour garantir à au moins un Français de remporter 1 million d'Euros.