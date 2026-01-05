Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 5 janvier 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto a-t-il fait un millionnaire ce lundi 5 janvier 2026 ? Les résultats gagnants sont désormais connus !

La semaine commençait en douceur du côté de la Française des jeux. En effet, en cette soirée marquée par de belles chutes de neige en Île-de-France, la FDJ proposait deux millions d'euros à qui trouverait le résultat du Loto. Le tirage a eu lieu et on connaît désormais la combinaison gagnante du jour. On sait aussi malheureusement que personne n'avait coché les bons chiffres pour ce tirage Loto.

Toutefois, une grille a été cochée des cinq bons chiffres, seul le numéro Chance n'était pas le bon. Cela permet ainsi au propriétaire de la grille en question de remporter 140 918,70 euros. De quoi bien commencer l'année ! Par ailleurs, 53 grilles ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance pour ce tirage Loto. Chacune permet à son propriétaire de repartir avec 648,90 euros.

Tirage du lundi 05 janvier 2026 5 - 13 - 23 - 30 - 31 / 6

Résultats Option 2nd tirage : 22 - 43 - 46 - 47 - 48

Les 10 gagnants à 20000 : E 3901 2807 - G 8363 6043 - I 2834 6307 - K 4224 2033 - L 6291 0422 - P 1797 3829 - S 5055 6436 - U 1040 8921 - V 4294 9886 - V 8105 1864

Jocker+ 5 052 343

Les prochains tirages à ne pas rater !

Prochain tirage mercredi. Trois millions d'euros seront mis en jeu. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J, moyennant au minimum 2,20 euros, prix d'une grille cochée d'une combinaison classique, soit cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 possibles. Comme chaque lundi, mercredi ou samedi, jours du tirage Loto, les résultats Loto seront révélés sur TF1 peu après le JT du 20 Heures, mais également sur le site de la Française des jeux et, bien entendu, sur votre site préféré linternaute.com, vers 21 heures.

Si au Loto "seulement" deux millions d'euros étaient mis en jeu ce soir, soit la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu, parallèlement se tenait un tirage EuroDreams où il était question, à titre exceptionnel, de remporter 30 000 euros par mois pendant trente ans, au lieu de 20 000 euros habituellement. Demain, mardi 6 janvier, on sait déjà que le tirage Euromillions proposera pour sa part 41 millions d'euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. À vous de jouer !