Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 6 janvier 2026, 41 millions d'euros en jeu

EUROMILLLIONS. Pour ce premier tirage Euromillions de la semaine, la FDJ et ses homologues proposent près de 41 millions d'euros. Les résultats seront connus vers 21h30/22h.

Mardi oblige, un nouveau tirage Euromillions est organisé. Au programme du jour, 41 millions d'euros en jeu. Une somme des plus séduisantes, mais encore faut-il avoir assez de chance pour la remporter. Car trouver les résultats Euromillions n'est pas donné à tout le monde. En ne jouant qu'une combinaison, soit cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoiles parmi les 12 disponibles, un participant a une chance sur 139 838 160 de parier sur le résultat gagnant.

Concrètement, un joueur qui participe au tirage Euromillions a plus de chance, selon le site Welovebuzz, d'être né avec un sixième doigt que de remporter le jackpot (1 chance sur 20 000). Mais aussi : d'être touché par un astéroïde (une chance sur 720 000), d'être frappé par un avion (une chance sur 10 millions), d'avoir un enfant astronaute (une chance sur 12 millions) ou encore d'avoir la même date d'anniversaire que tous ses voisins en vivant dans un immeuble de cinq étages avec 20 appartements (une sur 48 millions).

178 millions d'euros remportés en France à l'Euromillions

Sur le site de la FDJ est mis en avant la fabuleuse histoire d'un couple qui a récemment remporté la coquette somme de 178 millions d'euros lors d'un tirage de l'Euromillions. Domicilié dans le Haut-Rhin, le mari, qui se dit être un joueur occasionnel, a exceptionnellement tenté un flash fin novembre. Une option qui permet de générer une combinaison automatiquement. Au moment du tirage, stupeur ! Ses chiffres sont bel et bien sortis. Après avoir vérifié et revérifié ses résultats Euromillions, il a envoyé un message à sa femme annonçant tout simplement : "Nous sommes riches !" Un sms que cette dernière n'a pas manqué de garder précieusement.